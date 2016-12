POL-LB: Betrug in Ditzingen

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Seniorin um mehrere tausend Euro gebracht

Eine äußerst dreiste und ausdauernde Betrügerbande brachte eine 73-Jährige Mitte Dezember um mehrere tausend Euro. Dabei hatte die Dame es mit wechselnden Anrufern zu tun. Die Betrüger gaben sich als Polizeibeamte und Staatsanwälte aus. Sie riefen vermutlich von Call-Centern aus der Türkei an und führten die Telefonate über das sogenannte "Call ID Spoofing". Dabei erscheint im Display des Angerufenen nicht die richtige Telefonnummer des Anrufers, sondern eine zuvor frei gewählte andere Nummer, um die wahre Identität zu verschleiern. Wegen vermeintlich aufgelaufener Verfahrenskosten für ein Konto in der Türkei sollte die Frau einen vierstelligen Betrag in das Land überweisen. Um den Forderungen Nachdruck zu verleihen, drohte man ihr mit der Erhöhung der Kosten und einer Anzeige bei der Polizei. Das Opfer führte die Transaktion durch und übermittelte den Code an einen angeblichen Staatsanwalt. Auf gleiche Weise eingeschüchtert, kam die 73-Jährige einer weiteren Geldforderung ein paar Tage erneut nach. Wegen eines Transaktionsfehlers konnten die Betrüger das Geld in der Türkei nicht abheben. Das Geldinstitut hatte zwischenzeitlich die Polizei informiert, die die Dame auf den Betrug hinwies. Sie erhielt es zurück. Damit nicht genug, ließen die Täter nicht locker und setzten sie Tage später mit weiteren Anrufen erneut unter Druck, so dass sie am Montag wieder einer Geldforderung nachkam. Die Ermittlungen dauern an.

Präventionstipps des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zu diesem Phänomen sind im Presseportal unter folgendem Link abrufbar:

http://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110980/3511876

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell