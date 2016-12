POL-LB: Gerlingen: Unfall zwischen PKW und Fußgängerin

Ludwigsburg (ots) - Eine 50 Jahre alte Fußgängerin wurde am Mittwoch kurz nach 12.00 Uhr in Gerlingen in der Carl-Zeiss-Straße bei einem Unfall verletzt. Ein 65 Jahre alter BMW-Fahrer war in der Gutenbergstraße in Richtung Dieselstraße unterwegs und wollte an der Kreuzung mit der Carl-Zeiss-Straße nach links abbiegen. Mutmaßlich übersah er hierbei die 50-Jährige, die im Begriff war die Carl-Zeiss-Straße zu überqueren. Der PKW kollidierte mit der Fußgängerin und die Frau stürzte auf den Asphalt. Die 50-Jährige musste anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Sachschaden entstand nicht.

