POL-LB: Oberriexingen: Siebenjähriger bei Unfall leicht verletzt

Ludwigsburg (ots) - Leichte Verletzungen erlitt ein sieben Jahre alter Junge, der am Mittwoch gegen 07.20 Uhr in der Hauptstraße in Oberriexingen in einen Unfall verwickelt wurde. Vermutlich übersah ein 56 Jahre alter Skoda-Lenker, der aus Richtung Sachsenheim kam, das Kind, das die Straße überqueren wollte. Der PKW erfasste den Jungen, der anschließend zu Boden stürzte. Passanten kümmerten sich sogleich um den Jungen. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort. Am Skoda entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell