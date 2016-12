POL-LB: Einbruch in Leonberg und Renningen, Brand in Herrenberg, Verkehrsunfall in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Leonberg-Warmbronn: Einbruch in Wohnhaus

Auf Schmuck und Münzen hatte es ein bislang unbekannter Täter abgesehen, der am Dienstag zwischen 16:20 und 22:00 Uhr, ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Leonberg-Warmbronn heimsuchte. Der Täter gelangte über ein zuvor aufgehebeltes Kellerfenster in das Gebäude und entwendete das Diebesgut aus den anschließend durchsuchten Räumlichkeiten. Der Gesamtwert des Stehlguts beläuft sich auf eine vierstellige Summe. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens, können derzeit keine Angaben gemacht werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Schmuck gestohlen

Der Polizeiposten Renningen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch in Renningen geben können, sich unter der Tel. 07159/8045-0, zu melden. Am Dienstag zwischen 08:00 und 19.20 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter in der Leonberger Straße gewaltsam ein Kellerfenster auf und verschaffte sich so Zutritt zum Wohnhaus. Nach Betreten des Gebäudes dursuchte er sämtliche Schränke sowie Schubladen und ließ Schmuck mit einem Wert in vierstelliger Höhe mitgehen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.

Herrenberg: Baum angezündet

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei Herrenberg gegen einen noch unbekannten Täter, der am Mittwoch kurz nach Mitternacht einen Baum in der Verlängerung der Gültsteiner Straße zwischen Herrenberg und Gültstein in Brand gesetzt hat. Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Herrenberg rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften aus. Der brennende Baum, der unmittelbar neben einem Feldweg steht, konnte zügig gelöscht werden. Aufgrund der Verkehrssicherheit mussten die Wehrleute überstehende und morsche Äste mit einer Motorsäge entfernen. Der Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Böblingen: Alkoholisiert unterwegs

Vermutlich weil sich ein 28-Jähriger alkoholisiert an das Steuer eines BMW setzte, kam es am Dienstag, gegen 21:40 Uhr, auf der Kreisstraße 1073 zu einem Verkehrsunfall. Zwischen Böblingen und Dagersheim standen auf Höhe der Bundesstraße 464 ein 51-jähriger Mercedes-Lenker und ein 39 Jahre alter Fahrer eines Opel hintereinander an einer roten Ampel. Der nachfolgende 28-Jährige erkannte die Situation vermutlich zu spät und fuhr auf den Opel auf, der durch die Wucht des Aufpralls noch auf den Mercedes geschoben wurde. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro. Während der Unfallaufnahme konnten die hinzugezogenen Polizeibeamten bei dem 28-jährigen Fahrer Alkoholgeruch feststellen, woraufhin er einen Atemalkoholtest durchführte und sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell