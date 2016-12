POL-LB: Kornwestheim: PKW-Brand in Tiefgarage; BAB 81/Gerlingen: Autotransporter fährt auf LKW auf

Ludwigsburg (ots) - Kornwestheim: PKW-Brand in Tiefgarage

Ein technischer Defekt war mutmaßlich ursächlich für einen Brand eines BMW am Dienstag kurz vor 18.00 Uhr in der Tiefgarage eines Einkaufsmarkts am "Bahnhofsplatz" in Kornwestheim. Als ein Passant das Feuer entdeckte, griff er sich zwei vorhandene Feuerlöscher und erstickte die Flammen. Durch den Brand, der am Fahrzeug einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro verursachte, entstand dichter Qualm, der sich in der gesamten Garage verteilte. Während des Einsatzes der Freiwilligen Feuerwehren Kornwestheim und Bietigheim-Bissingen, die mit einem Großlüfter anrückte, blieben alle Tiefgaragenzugänge bis gegen 19.30 Uhr gesperrt.

BAB 81/Gerlingen: Autotransporter fährt auf LKW auf

Am Dienstag kam es zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Engelbergtunnel zu einem Unfall zwischen einem Autotransporter und einem Sattelzug, bei dem ein Sachschaden von etwa 70.000 Euro entstand. Gegen 15.00 Uhr befuhren der 38 Jahre alte Sattelzug-Lenker und dahinter ein 48-jähriger Fahrer eines Autotransporters den rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Mutmaßlich war der 48-Jährige kurz abgelenkt und bemerkte zu spät, dass sein Vordermann im stockenden Verkehr abbremsen musste. Der Autortransporter prallte anschließend gegen den LKW. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurden die sieben geladenen Neufahrzeuge nach vorne geschoben und verkeilten sich mit der Auffahrrampe. Des Weiteren brach eine Halterung der oberen Ladefläche, so dass diese auf die PKW darunter krachte. Der Transporter war nur noch bedingt fahrbereit und wurde bis zum nächstgelegenen Parkplatz begleitet. Dort wurden die geladenen Fahrzeuge umgeladen und der Transporter schließlich abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell