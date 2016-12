POL-LB: Fundsache in Ludwigsburg, Einbruch in Korntal-Münchingen, Verkehrsunfall in Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Ehrlicher Finder

Einen Umschlag mit mehreren hundert Euro Bargeld übergab ein ehrlicher Finder am Mittwochabend einer Polizeistreife. Der Mann fand das Kuvert gegen 19:00 Uhr in einem Geldinstitut und drückte es unmittelbar einer Polizeistreife in die Hand, die sich zu Fuß auf dem angrenzenden Ludwigsburger Barock-Weihnachtsmarkt befand. Anhand des Inhalts konnte der Eigentümer ermittelt werden. Es handelte sich um die Betreiberin eines Verkaufsstands auf dem Weihnachtsmarkt. Sie freute sich über die Rückgabe des Geldes.

Korntal-Münchingen: Tageswohnungseinbruch

Der Polizeiposten Korntal-Münchingen, Tel. 0711/839902-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Dienstag zwischen 16:30 und 19:15 Uhr, in der Straße "In den Seiten" in Münchingen verübt wurde. Über ein zuvor aufgehebeltes Fenster verschaffte sich ein bislang unbekannter Einbrecher Zugang zum Wohnhaus, das er anschließend durchsuchte. Er ließ ein MacBook und eine schwarze Reisetasche mitgehen, in der sich persönliche Dokumente sowie mehrere hundert Euro Bargeld befanden. Der entstandene Sachschaden konnte nicht beziffert werden.

Ludwigsburg: Unfall zwischen Pferd und Pkw

Mit tödlichen Folgen für ein Pferd verlief am Dienstagmittag ein Zusammenstoß zwischen dem Tier und einem Pkw. Das Pferd hatte sich gegen 13:45 Uhr von seiner Besitzerin losgerissen und war in einen VW gelaufen, an dessen Steuer eine 21-Jährige saß. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Das Pferd wurde auf einem Feldweg parallel zur Friedrichstraße geführt, riss sich los und galoppierte entlang einer Böschung auf die Fahrbahn zu. Im Bereich des Ortsausgangs rannte es unvermittelt auf die Straße und stieß dort mit dem VW der 21-Jährigen zusammen, die gerade in Richtung Remseck fuhr. Es wurde so schwer verletzt, dass ein herbeigerufener Tierarzt es einschläfern musste. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug beläuft sich auf etwa 250 Euro.

