POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Markdorf

Lkw streift Stromverteilerkasten

Das Weite suchte der Fahrer eines Lieferfahrzeuges am heutigen Montagmittag, gegen 11.50 Uhr, nachdem er von der Straße "Mittlere Auen" kommend nach rechts in die Auenstraße abgebogen und hierbei einen Stromverteilerkasten gestreift hatte. Der angerichtete Fremdschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Laut Zeugen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen größeren Lieferwagen mit einer Firmenaufschrift gehandelt haben. Personen, die zur fraglichen Zeit den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544 9620-0, zu melden.

Markdorf

Verkehrsunfall

Leicht verletzt hat sich ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Montag in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Vier-Jährige wollte mit seiner Mutter die Straße überqueren und wurde hierbei von einem Pkw-Fahrer, der aus der Parkplatzausfahrt eines Supermarktes auf die Straße einbog übersehen. Der Junge, der zu Boden stürzte und am Finger leicht verletzte, wurde an der Unfallstelle durch Sanitäter behandelt. Der Unfallverursacher, der nach dem Zusammenstoß einfach weiter fuhr, konnte wenig später durch die Polizei festgestellt werden und muss sich nun wegen Unfallflucht verantworten.

Markdorf-Ittendorf

Verkehrsunfall

Einen Sachschaden von rund 500 Euro verursachte am Montagabend ein der Lenker eines landwirtschaftlichen Nutzfahrzeuggespanns auf der Andreas-Strobel-Straße. Der 50-Jährige blieb vermutlich aus Unachtsamkeit mit dem Anhänger an der Fußgängerampel hängen und beschädigte diese.

Immenstaad

Hinweisschild beschädigt

Wie heute Nachmittag festgestellt wurde, hat ein unbekannter Pkw-Lenker vermutlich am vergangenen Wochenende den landwirtschaftlichen Weg von Frenkenbach in Richtung Kirchberg befahren und war hierbei aus unbekannter Ursache nach rechts von der Straße abgekommen. Dort prallte er mit seinem Auto gegen ein Hinweisschild der Gemeinde Immenstaad und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Bei dem Verursacherfahrzeug dürfte es sich um einen schwarzen VW Golf handeln, der im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt sein müsste. Um sachdienliche Hinweise bittet der Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545 1700.

Meckenbeuren

Verkehrsunfall

Zum Glück unverletzt blieben die Beteiligten eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 09:30 Uhr auf der Bahnhofsstraße. Eine 70-jährige Mazda-Fahrerin fuhr nach links in die Landesstraße 329 Richtung Brochenzell ein, missachtete hierbei die Vorfahrt eines von links kommenden 28-Jährigen und stieß mit dessen Mazda zusammen. An den Fahrzeugen, die beide fahrbereit blieben, entstand ein Sachschaden von rund 8000 Euro.

Meckenbeuren

Fahrraddiebstahl

Ein abgeschlossenes Trekkingfahrrad der Marke Pegasus, Solero SL Disc, entwendete ein Unbekannter am Sonntag in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:30 Uhr am Bahnhof. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Meckenbeuren, Tel.: 07542 9432 0.

Friedrichshafen

Zeugenaufruf - Unfallflucht

Etwa 3.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag zwischen 08.00 Uhr und 12.00 Uhr in der Ekkehardstraße. Ein unbekannter Pkw-Fahrer touchierte einen am Fahrbahnrand geparkten Opel-Meriva an der linken Fahrzeugseite und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541/701-0, zu melden.

Friedrichshafen

Zeugenaufruf - Unfallflucht

Ein unbekannter Pkw-Fahrer hat am Montag in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Messe-Parkplatz, P2, in der Allmannsweiler Straße vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Mazda, an der hinteren rechten Fahrzeugseite sowie an der Stoßstange beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern, entfernte sich der Unbekannte. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541/701-0.

Friedrichshafen

Wildunfall

Ein über die Bundesstraße 31 auf Höhe des Klärwerkes rennendes Wildschwein wurde am Montagabend, gegen 21:30 Uhr, von einem vorbeifahrenden BMW erfasst und getötet. Am dem noch fahrbereiten Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 3500 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.

Tettnang

Verkehrsunfall

Leicht verletzt hat sich am Montag gegen 18:30 Uhr ein 32-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Klausenburger Straße. Der Mann wurde beim Überqueren des Parkplatzes von einem unbekannten Fahrradfahrer angefahren und erlitt Schürfwunden am Bein. Ohne sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach weiter. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, wenden sich bitte an das Polizeirevier Friedrichshafen, Tel.: 07541/701-0.

Owingen

Kleinkraftfahrer unter Drogeneinwirkung

Auf der Hauptstraße kontrollierten Polizeibeamte am Montagabend gegen 22:30 Uhr einen 29-Jährigen, bei dem Anzeichen auf eine Drogenbeeinflussung festzustellen waren. Nach der Aufforderung, seinen Führerschein vorzuzeigen, gab der Mann an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Die Beamten veranlassten eine ärztliche Blutentnahme bei dem Mann. Dieser muss sich nun wegen Fahrens unter Drogeneinwirkung und ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Überlingen

Auffahrunfall

Rund 8.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 17:00 Uhr auf der Landesstraße 200 vor der Zufahrt zum Kreisverkehr. Eine 51-Jährige hatte vermutlich zu spät erkannt, dass die 29-jährige Autofahrerin vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste und prallte auf deren BMW. Der VW-Passat der 51-Jährigen war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Frickingen

Katze verletzt

Ein Unbekannter hat am Sonntag im Bereich der Mühlenstraße mit einem Luftgewehr auf eine Katze geschossen und das Tier am rechten Hinterbein getroffen. Durch einen Tierarzt wurde das Luftgewehrprojektil entfernt und die Katze versorgt, die sich zwischenzeitlich auf dem Weg der Besserung befindet.

