POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Markdorf

Trunkenheitsfahrt

Etwa 1,6 Promille Alkohol hatte ein 32-Jähriger, der am Samstag gegen 23:00 Uhr auf der B 33 zwischen Markdorf und Hepbach mit einem Roller fuhr. Aufmerksame Autofahrer riefen bei der Polizei an und teilten mit, der Fahrer sei in Schlangenlinien zum Teil auf der Gegenfahrspur gefahren. Die Polizei kontrollierte den Mann, der nicht im Besitz eines Führerscheins ist, und veranlasste die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus.

Deggenhausertal - Urnau

Körperverletzung

Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei alkoholisierten 19-jährigen Gasthausbesuchern kam es am Sonntagmorgen im Hohenreuteweg. Beide Heranwachsenden schlugen gegenseitig aufeinander ein. Einer der Heranwachsenden zog sich dabei eine Platzwunde am Kopf zu, die in einem Krankenhaus behandelt werden musste.

Überlingen

Baustellendiebstahl

Werkzeuge und Baugeräte im Gesamtwert von rund 10.000 Euro entwendete ein unbekannter Täter im Zeitraum von Freitag, 06.10.2017 bis Montag, 09.10.2017, aus einem Baucontainer von einer Baustelle zur B 31-Neu. Der Unbekannte durchtrennte gewaltsam das Türschloss und drang in den Abstellraum ein. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Verbleib der Werkzeuge geben können, wenden sich bitte an das Polizeirevier Überlingen, Tel.: 07551/804-0.

Lautenbach

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Konstanz

Telefon: 07531 995-0

E-Mail: konstanz.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell