POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Friedrichshafen

Körperverletzung

In Folge einer verbalen Auseinandersetzung am Samstag gegen 19:00 Uhr in der Eckenerstraße schlug ein 20-jähriger Fahrradfahrer mehrfach auf einen 55-jährigen Pkw-Fahrer ein. Der junge Zweiradfahrer war zuvor mit seinem unbeleuchteten Fahrrad entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen, als der Peugeot-Fahrer aus einer Hauseinfahrt nach links in die Straße einfahren wollte. Um einen Zusammenstoß zu verhindern musste er eine Vollbremsung machen. Der 20-Jährige hatte daraufhin sein Fahrrad so stark abgebremst, dass es zu Boden stürzte. Daraufhin attackierte der junge Mann den Autofahrer, welcher hierdurch Blutergüsse an den Armen erlitt.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall

Zirka 1000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 10:50 Uhr auf einem Parkplatz in der Eckenerstraße. Ein 72-jähriger Pkw-Fahrer prallte beim rückwärts Ausparken mit der Fahrzeugfront seines Daimler-Benz gegen die hintere Stoßstange eines parkenden Audi.

Friedrichshafen

Gefährliche Körperverletzung

In Folge einer verbalen Auseinandersetzung kam es am frühen Sonntagmorgen in einer Diskothek in der Anton-Sommer-Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, bei der ein 23-Jähriger durch einen Flaschenwurf am Kopf und mehrere Personen durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt wurden. Ein 20-Jähriger wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Tettnang

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Keinen Führerschein konnte ein 17-jähriger Roller-Fahrer am Samstag gegen 14:00 Uhr bei einer Verkehrskontrolle auf der Wangener Straße vorweisen. Der Jugendliche war mit seinem bauartveränderten Fahrzeug unterwegs, ohne die erforderliche Fahrerlaubnisklasse zu besitzen.

Langenargen

Trunkenheitsfahrt

Nachdem er aufgrund seiner Fahrweise mehreren Verkehrsteilnehmern aufgefallen war, wurde am Sonntagmorgen ein 36-jähriger Pkw-Lenker durch die Polizei kontrolliert und, nachdem Anzeichen auf Alkoholeinfluss festgestellt wurden, dessen Führerschein einbehalten. Der durchgeführte Alkoholtest ergab zirka 1,2 Promille. Die Beamten veranlassten deshalb die Entnahme einer Blutprobe.

Deggenhausertal

Verkehrsunfall

Glücklicherweise unverletzt blieb ein Autofahrer am Sonntag gegen 16:20 Uhr auf der Deggenhauser Straße. Ein 19-Jähriger war von Deggenhausen kommend in Fahrtrichtung Wittenhofen unterwegs, als er in einer scharfen Rechtskurve mit seinem Pkw einer die Fahrbahn querenden Katze auswich. Hierbei übersteuerte der junge Mann das Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr dabei ein Verkehrszeichen sowie einen Maschendrahtzaun und kam anschließend zum Stehen. An dem BMW des 19-Jährigen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

