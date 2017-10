POL-KN: Verdacht der Körperverletzung

Sigmaringen (ots) - Wegen Verdachts der Körperverletzung und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermitteln Beamte des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen unbekannten Täter, der ersten Angaben zufolge am Freitag zwischen 23.00 Uhr und 02.00 Uhr in einer Gaststätte in der Bahnhofstraße einem 21-Jährigen heimlich ein weißes Pulver in dessen Getränk gemixt haben soll. Dem Mann ging es daraufhin zunehmend schlechter, bekam starke Atemnot und kollabierte noch während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei. Hinzugerufene Rettungssanitäter brachten ihn deswegen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall oder auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Die Polizei gibt folgende Verhaltenstipps um sich zu schützen:

- Offene Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen.

- Getränke bei der Bedienung bestellen und selbst entgegennehmen.

- Von Unbekannten keine offenen Getränke annehmen.

- Bei Übelkeit Hilfe beim Personal suchen.

- Freundinnen und Freunde achten aufeinander und lassen ihre Getränke nicht aus den Augen.

- Freundinnen und Freunde holen im Ernstfall sofort ärztliche Hilfe für das Opfer und verständigen das Personal.

Weitere Informationen finden Sie unter www.polizei-beratung.de oder bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Sigmaringen, Tel. 07471/104-302.

Rückfragen bitte an:



