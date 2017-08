POL-KN: Bereich Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Fußgängerin übersehen

Beim Ausfahren vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes auf die Mainaustraße hat am Dienstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, die Lenkerin eines VW eine die Fahrbahn von der gegenüberliegenden Straßenseite überquerende 72-jährige Fußgängerin übersehen. Durch den Zusammenstoß mit dem PKW stürzte die Seniorin auf die Fahrbahn und zog sich dabei eine Beinfraktur zu.

Konstanz

Unfallflucht

Ohne sich um den Schaden von rund 500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmittag gegen die hintere Stoßstange eines in der Steinstraße geparkten BMW gestoßen war. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Verkehrsunfall

Singen

Ca. 2.500 Euro Sachschaden an einem Pkw und angehängtem Anhänger und etwa 4.500 Euro Sachschaden an Leitplanken entstand bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.15 Uhr auf der Bundesstraße 33 neu. Auf der Fahrt auf der doppelspurigen Fahrbahn zwischen der Anschlussstelle Steißlingen und dem Autobahnkreuz Hegau geriet der mit einem halben Kubikmeter Beton (ca. eine Tonne Gewicht) beladene Anhänger hinter dem Jeep eines 34-Jährigen ins Schlingern und brachte das ganze Fahrzeuggespann außer Kontrolle. Bei einer Kollision mit der Mittelschutzplanke wurde das Gespann abgewiesen und schleuderte über die Fahrbahn, bis es auf der Standspur zum Stehen kam.

Radolfzell

Topf mit Essen führt zu Feuerwehreinsatz

Mit einer leichten Rauchgasvergiftung musste am Mittwoch, gegen 00.45 Uhr, ein Bewohner eines Gebäudes in der Mooser Straße vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Mann hatte einen Topf mit Essen auf den Herd gestellt und dürfte anschließend eingenickt sein. Das in der Folge anbrennende Essen führte zu einer entsprechenden Rauchentwicklung und zum Auslösen des Rauchmelders. Zufällig vorbeilaufende Passanten, die den Alarmton hörten, verhielten sich vorbildlich, verständigten die Feuerwehr, weckten mit Nachbarn den Wohnungsinhaber und brachten ihn in Sicherheit. Die mit zwei Fahrzeugen angerückte Feuerwehr konnte sich, da kein offenes Feuer ausgebrochen war, auf die Belüftung der Wohnung beschränken. Ein nennenswerter Schaden dürfte nicht entstanden sein.

Radolfzell

Fahrzeug angefahren

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeugführer am Dienstag, zwischen 11.30 Uhr und 12.00 Uhr, gegen einen an der Einmündung Mettnaustraße/Scheffelstraße geparkten Suzuki gestoßen und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Von der Fahrbahn abgekommen

Radolfzell

Ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand, bei einem Unfall am Dienstagnachmittag gegen 14.45 Uhr auf der Bundesstraße 33 neu, am Mercedes eines 19-Jährigen und ca. 1.500 Euro an Verkehrseinrichtungen. Von Allensbach in Richtung Radolfzell fahrend, kam der 19-Jährige nach ca. einem Kilometer Fahrt nach rechts von der doppelspurigen Fahrbahn ab und kollidierte mit der rechten Leitplanke.

Unfall beim Ausparken

Singen

Ca. 8.000 Euro Sachschaden verursachte ein 78 Jahre alter Fahrer eines VW Golf am Dienstagnachmittag gegen 15.45 Uhr beim Ausparken von einem Stellplatz an der Uhlandstraße. Beim Zurücksetzen stieß der 78-Jährige zunächst gegen einen hinter seinem Pkw geparkten BMW. Als er daraufhin nach vorne wegfahren wollte, prallte er so stark gegen den vor ihm geparkten Fiat, dass dieser noch auf einen davor geparkten Mercedes aufgeschoben wurde.

Trunkenheitsfahrt

Stockach

Zur Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gelangt ein 37-Jähriger, der am Mittwochmorgen gegen 03.00 Uhr mit seinem Peugeot auf der Straße Stadtwall fuhr. Bei einer Kontrolle wurde eine Atemalkoholkonzentration von 1,5 Promille festgestellt, worauf eine ärztliche Blutprobenentnahme und die Sicherstellung seines Führerscheins folgten.

Vorfahrtunfall

Stockach

Eine leichtverletzte Person und ca. 6.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagnachmittag gegen 13.15 Uhr auf der Tuttlinger Straße. Ein mit seinem Lkw im Bereich der Hindelwanger Kreuzung stadteinwärts aus einem Tankstellenareal auf die Tuttlinger Straße ausfahrender 52-Jähriger übersah einen von links aus Richtung der Kreuzung heranfahrenden 53 Jahre alten Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Zweiradfahrer klagte bei der Unfallaufnahme über Schmerzen an einem Knie und wollte diese ärztlich behandeln lassen. An seiner Suzuki entstand ca. 1.000 am Lkw ca. 5.000 Euro Sachschaden.

Auffahrunfall

Stockach

Etwa 7.000 Euro Sachschaden entstand am Dienstagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei einem Auffahrunfall auf der Abfahrt der Autobahnanschlussstelle Stockach-Ost. Ein unachtsam mit seinem Fiat die Abfahrt befahrender 60-Jähriger fuhr an der Einmündung zur Bundesstraße 31 auf einen dort verkehrsbedingt mit seinem Renault wartenden 44-Jährigen auf.

Unfallflucht

Stockach

Mindestens 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrer eines Sattelzugs am Mittwochmorgen gegen 08.15 Uhr auf der Aachtalstraße in Hoppetenzell. Zeugen sahen wie ein Sattelzug, mit weißem Aufbau am Sattelanhänger, im Bereich der Einmündung des Schorenwegs gewendet wurde. Beim Rückwärtsfahren verhakte sich wohl eine Umrissleuchte mit dem Maschendrahtzaun eines angrenzenden Grundstücks. Bei der Weiterfahrt in Richtung Stockach wurden ca. 20 Meter Zaun samt Pfosten herausgerissen und mitgeschleift. Ein Teil des Zaunes blieb im Bereich einer nahen Verkehrsinsel, ein weiterer Teil ca. 150 Meter weiter auf der Fahrbahn liegen. Vom Sattelanhänger blieb eine abgerissene Umrissleuchte zurück. Zeugen konnten den aufnehmenden Beamten Teile eines wohl ausländischen Kennzeichens mitteilen. Mögliche Hinweisgeber auf den geflüchteten Sattelzug werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Stockach, Tel. 07771 93910, gebeten.

