POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Ravensburg

Einbruch in Wohnhaus

Durch ein Fenster ist ein unbekannter Täter in der Nacht zum Dienstag, zwischen 21.00 und 10.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Uferstraße eingestiegen und hat verschiedene Behältnisse geöffnet. Nachdem er keine Wertgegenstände vorfand, verließ er das Gebäude wieder ohne Diebesgut. Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges in der Uferstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, zu melden.

Ravensburg

Betrunkener randaliert

In Ausnüchterungsgewahrsam mussten Beamte des Polizeireviers Ravensburg einen 38-Jährigen nehmen, der in der Nacht zum heutigen Mittwoch gleich zweimal negativ auffiel. Nachdem der erheblich alkoholisierte Mann bereits am Abend zur Ruhe ermahnt werden musste, waren die Polizisten gegen 03.15 Uhr erneut gefordert, weil der 38-Jährige im Treppenhaus eines Wohnhauses herumschrie und Blumentöpfe demolierte. Auf richterliche Anordnung brachten die Beamten den Randalierer, dessen Alkoholtest über 3,5 Promille ergab, zur Dienststelle, wo er bis zum späten Vormittag in der Ausnüchterungszelle zubrachte.

Ravensburg

Vorfahrt missachtet

Sachschaden von nahezu 6.000 Euro ist am Dienstagabend, gegen 19.10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Jahn-/Hindenburgstraße entstanden. Die 61-jährige Lenkerin eines Pkw war von d er Hindenburgstraße kommend nach links in Richtung Friedrichshafen eingebogen und hatte den Vorrang eines 26-jährigen Mannes missachtet, der mit seinem VW Bus die Friedrichshafener Straße in Richtung Jahnstraße befuhr. Hierbei streifte die Autofahrerin mit ihrer Fahrzeugfront die rechte Seite des VW Busses.

Ravensburg

Einbruch in Geschäftsraum

Durch eine Schiebetür ist ein unbekannter Täter über das vergangene Wochenende in einen Raum eines Lebensmittelmarkts in der Schützenstraße gewaltsam eingedrungen und hatte hinter einer Verkaufstheke eine Kassenbox aufgehebelt. In dieser befand sich allerdings kein Bargeld, weshalb der Einbrecher das Gebäude ohne Beute wieder verließ. Personen, die in der Zeit von Samstagabend, 19.00 Uhr bis Montagmorgen, 05.30 Uhr, Verdächtiges in der Schützenstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751/803-3333, in Verbindung zu setzen.

Fronreute

Junger Mann schlägt und beißt

In eine Fachklinik mussten Beamte des Polizeireviers Weingarten einen 21-Jährigen bringen, der sich in der Nacht zum Mittwoch in einem psychischen Ausnahmezustand befand. Als die von Familienangehörigen verständigte Polizei eintraf und den randalierenden Mann in Gewahrsam nehmen wollte, schlug dieser mit den Fäusten nach den Polizisten und verletzte diese dabei leicht. Nur mit Mühe gelang es den Beamten, den 21-Jährigen zu überwältigen und mit dem Streifenwagen in das Fachkrankenhaus zu bringen. Dort widersetzte sich der Mann erneut und biss einem der Polizisten derart in den Unterarm, dass dieser ärztlich behandelt werden musste und nicht mehr dienstfähig war.

Leutkirch

Gegen Zapfsäule gestoßen

Beim Rangieren ist ein 46-jähriger Lkw-Lenker mit seinem Anhänger auf einem Tankstellengelände in der Wangener Straße gegen eine Zapfsäule geprallt, wodurch an dieser ein Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden ist. Der Schaden am Anhänger liegt bei etwa 1.000 Euro.

Sauter

Tel. 07531-995-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell