POL-KN: Bereich Landkreis Sigmaringen

Auffahrunfall

Neufra

Ca. 6.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Auffahrunfall am Mittwochmorgen gegen 07.45 Uhr in Freudenweiler. Zu spät erkannte ein mit seinem VW auf der Ebinger Straße fahrender 34-Jähriger, dass ein mit seinem Opel vor ihm fahrender 61-Jähriger seine Geschwindigkeit verringert hatte, weil ein Pkw-Fahrer vor diesem nach links auf die Wiesenstraße einbiegen wollte, und fuhr auf.

Vorfahrtunfall -bitte Zeugenaufruf-

Pfullendorf

Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall, der sich am Dienstag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung Hans-Ruck-Straße / Eichwaldstraße zwischen einem 15-jährigen Mofafahrer und dem Toyota eines 40-Jährigen ereignet hat. Hinweise werden an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552 20160, erbeten.

Verkehrsunfall

Bad Saulgau

Eine schwerverletzte Person und ca. 20.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagmittag gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 280 zwischen Bad Saulgau und Bolstern. Etwa 300 Meter nach der Einmündung nach Sießen kam ein 71-Jähriger in einer langgezogenen Linkskurve mit den rechten Rädern seines Ford Kompaktvan auf das rechte Bankett und im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen einen Baum. Rettungsdienstkräfte brachten den 71-Jährigen zur stationären Behandlung in die SRH-Klinik Bad Saulgau. An einem überfahrenen Leitpfosten entstand ca. 100 Euro Sachschaden, der Sachschaden am Baum ist derzeit noch nicht bezifferbar. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde abgeschleppt.

Einbruch

Ostrach Aktuell wurde der Polizei ein Einbruch angezeigt, der in der Nacht von Sonntag auf Montag verübt wurde. Unbekannte brachen mit einer vorgefundenen Eisenstange ein Zugangstor zu einer Autowerkstatt an der Robert-Bosch-Straße auf und entwendeten einen Schlagschrauber, ein Biegewerkzeug und einen Koffer mit diversen Werkzeugschlüsseln. Der verursachte Sachschaden am Tor beträgt ca. 100, der Diebstahlschaden knapp 3.000 Euro.

Vorfahrtunfall

Mengen

Etwa 10.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Dienstagvormittag gegen 09.30 Uhr, als ein 49-Jähriger mit seinem VW Golf von der Eisenbahnstraße nach rechts auf die Ablachtalstraße (B 311) einbog und die Vorfahrt eines dort mit seinem Opel Astra von links heranfahrenden 32-Jährigen missachtete.

Unfallflucht

Herbertingen

Durch einen Zeugen konnte eine Unfallflucht, am Mittwochvormittag gegen 10.15 Uhr auf dem Parkplatz eines Geschäftes am Rötenweg, schnell geklärt werden. Der Zeuge konnte beobachten wie eine Frau beim Ausparken mit ihrem Renault Traffic den nebenan geparkten Mercedes streifte und sich von der Unfallstelle entfernte ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro zu kümmern. Ermittlungen führten zu einer 23 Jahre alten Frau, an deren Geschäftswagen wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro festgestellt.

