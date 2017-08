POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Konstanz (ots) -

Kißlegg

Unfallflucht

Etwa 500 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall zwischen Sonntag, 20.00 Uhr und Montag, 09.00 Uhr im Schönauweg. Ein unbekannter Fahrzeuglenker prallte vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren gegen einen geparkten Audi und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogt, Tel. 07529/97156-0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Etwa 1.500 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der L 320. Ein unbekannter Fahrer eines gelben Kleintransporters verlor zwischen dem Bahnhof Ratzenried und Oflings einen Holzbalken, der gegen das Auto einer hinterherfahrenden 40-Jährigen prallte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher sowie dessen gelben Kleinlaster geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522/984-0, anzurufen.

Diebstahl -bitte Zeugenaufruf-

Wangen

Erst aktuell wurde ein Diebstahl angezeigt, der am Mittwoch 19.07.2017 zwischen 12.00 und 18.00 Uhr begangen wurde. Unbekannte Täter entwendeten ein am Hintereingang eines Kürschnergeschäftes an der Braugasse zur Abholung abgestelltes Paket, in dem sich ein schwarzer Nerzmantel befand. Zeugen des Diebstahls oder Hinweisgeber zum Verbleib des wertvollen Mantels werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 98440, aufzunehmen.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell