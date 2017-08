POL-KN: Bereich Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Gewahrsam nach Streitigkeit

Aus noch unklarer Ursache sind am Dienstag, gegen 03.00 Uhr, ein 22-Jähriger und ein 21-Jähriger in einer Diskothek in der Reichenaustraße in Streit geraten. Bei der körperlichen Auseinandersetzung erlitt der 21-Jährige eine Platzwunde am Kopf und musste entsprechend versorgt werden. Sein 22-jähriger Kontrahent zeigte sich auch gegenüber dem Sicherheitspersonal und der hinzugerufenen Polizei uneinsichtig und aggressiv. Da der unter Alkoholeinwirkung stehende Mann auch einen erteilten Platzverweis nicht befolgte, musste er nach entsprechender Androhung in Gewahrsam genommen werden. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung. Außerdem wird der 22-Jährige eine Rechnung für den Gewahrsamsaufenthalt erhalten.

Konstanz

Alkoholisierter Autofahrer

Mit rund 1,7 Promille war ein Autofahrer unterwegs, der von einer Streife am Montagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, in der Mainaustraße kontrolliert wurde. Nach einem positiven Atemalkoholtest wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst und der Führerschein einbehalten. Der Autofahrer wird wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

Allensbach

Fahrzeug gestreift

Ohne sich um den Schaden von rund 900 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er im Zeitraum von Freitagnachmittag bis Sonntagvormittag vermutlich beim Rangieren den vorderen linken Kotflügel und die Stoßstange eines auf dem Parkplatz Nachtwaid geparkten Toyota gestreift hat. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533/97150, erbeten.

Öhningen

Segelsack gestohlen

Aus einer offenen Garage in der Straße Im Grund hat am Sonntag, zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr, ein unbekannter Täter einen blauen Segelsack mit einem roten Spinnacker und einem Großsegel mit der Kennzeichnung V3248 im Wert von rund 800 Euro entwendet. Zeugen, die Hinweise auf die Gegenstände geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gaienhofen, Tel. 07735/97100 zu melden.

Radolfzell

Brennender Müll

Möglicherweise nicht vollständig gelöschte Grillkohle oder eine entsorgte noch glimmende Zigarette haben am Montag, gegen 04.00 Uhr, am Müllsammelplatz beim Böhringer See den dort gelagerten Müll in Brand gesetzt. Das Feuer musste von der Feuerwehr gelöscht werden. Insgesamt wurden vier Kunststoffmülltonnen in Mitleidenschaft gezogen.

Radolfzell

Geldbörse aus PKW gestohlen

Auf einen Geldbeutel hatte es ein unbekannter Täter abgesehen, der in der Nacht zum Sonntag auf noch unklare Art einen in der Jahnstraße geparkten Citroen öffnete. In dem in der Mittelkonsole abgelegten Geldbeutel befanden sich mehrere Scheckarten und persönliche Dokumente sowie rund 200 Schweizer Franken. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden. Die Polizei rät: Lassen Sie keine Wertsachen -insbesondere nicht sichtbar- im Fahrzeug zurück.

Radolfzell

Brennende Fritteuse

Eine überhitzte Fritteuse ist am Montagmittag, gegen 12.00 Uhr, in einer Wohnung eines Mehrfamiliengebäudes in der Haselbrunnstraße in Brand geraten. Nachdem die Bewohnerin dies bemerkte, verständigte sie einen Nachbarn, der ihr zur Hilfe kam und das Feuer löschte. Die mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr verbrachte die Fritteuse ins Freie und belüftete die verrauchte Wohnung. Die Bewohnerin zog sich leichte Verbrennungen sowie vermutlich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Singen

Gegen Straßenlaterne gefahren und geflüchtet

Gegen eine Straßenlaterne und eine dahinter befindliche Steinmauer ist in der Nacht zum Montag ein unbekannter Fahrzeugführer gefahren und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den verursachten Schaden in noch nicht bekannter Höhe zu kümmern. An der Unfallstelle konnten Teile eines Rücklichts und an der Straßenlaterne blaue Lackantragungen festgestellt werden, weshalb davon auszugehen ist, dass das blaue Fahrzeug im Heckbereich beschädigt sein dürfte. Hinweise auf das gesuchte Fahrzeug oder sonstige sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Unfall beim Überholen - Zeugen gesucht

Leicht verletzt wurde am Montagmorgen, gegen 11.00 Uhr, ein Rollerfahrer, der auf der L189, auf Höhe der Einmündung zum Vizinalweg, von einem überholenden Klein-LKW erfasst wurde. Nach den Schilderungen des LKW-Lenkers fuhr der Rollerfahrer von Singen kommend in Schlangenlinien in Richtung Friedingen. Nachdem er die Strecke ausreichend überblicken konnte, setzte der LKW-Fahrer zum Überholen des Zweiradfahrers an. Dabei soll der Rollerfahrer unvermittelt und ohne zu blinken in Richtung Vizinalweg abgebogen sein und wurde dabei trotz eines Ausweichversuchs vom LKW erfasst. Der dadurch gestürzte Rollerfahrer zog sich eine Schnittwunde zu und musste ambulant versorgt werden. Nachdem bei ihm Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, und ein Atemalkoholtest positiv ausgefallen war, wurde eine ärztliche Blutentnahme veranlasst. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 1500 Euro. Da der Rollerfahrer gegenüber den Beamten äußerte, vor dem Abbiegen entgegen der Einlassungen des LKW-Fahrers geblinkt zu haben, werden Zeugen des Unfalls gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Auseinandersetzungen

In einem psychischen Ausnahmezustand dürfte sich eine 26-jährige Frau befunden haben, die am Montagabend, gegen 20.00 Uhr, in der Alemannenstraße randalierte und dabei auf eine 23-Jährige einprügelte. Hintergrund dürften familiäre Streitigkeiten sein. Die lauthals schreiende Frau ließ sich auch von der Polizei nicht beruhigen, musste deshalb in Gewahrsam genommen werden und nach einer ärztlichen Untersuchung in eine Spezialklinik eingewiesen werden. Zuvor randalierte sie auch im Krankenhaus, wo sie aufgrund einer Fingerverletzung behandelt werden musste. Gegen 20.30 Uhr rückten erneut mehrere Streifen in die Alemannenstraße aus, da drei 24, 20 und 18 Jahre alte Brüder der 26-Jährigen vermutlich aufgrund des vorangegangenen Vorfalls ebenfalls randalierten und Steine gegen die Fensterscheiben eines Gebäudes warfen. Sie konnten durch die eintreffenden Einsatzkräfte vorläufig festgenommen und zur Wache verbracht werden. Durch das Hinzukommen weiterer Familienmitglieder kam es dabei zeitweise zu tumultartigen Szenen. Die Polizei ermittelt gegen einzelne Familienmitglieder wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung.

Singen

Fahrzeug angefahren

Vermutlich beim Rangieren ist ein unbekannter Fahrzeugführer am Montagmittag, gegen 13.15 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Fischer-Straße gegen einen geparkten BMW gestoßen und entfernte sich anschließend, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Gegen Leitplanken geprallt

Vermutlich aus Unachtsamkeit ist am Montagabend, gegen 20.15 Uhr, eine Opelfahrerin auf der B33neu, zwischen dem Autobahnkreuz Hegau und der Anschlussstelle Steißlingen zu weit nach links geraten und streifte dabei die Mittelschutzplanken. An ihrem Fahrzeug entstand dabei ein Schaden von rund 7000 Euro.

Singen

Räuberischer Diebstahl - Zeugen gesucht

Wegen des Verdachts eines räuberischen Diebstahls sucht die Polizei einen etwa 25 Jahre alten Schwarzafrikaner, der am Samstagmorgen, 27.07.2017, gegen 09.00 Uhr, in einem Sportgeschäft in der Erzbergerstraße fünf Paar Turnschuhe entwendet hat. Weil sich beim Verlassen des Geschäfts noch die Sicherungsetiketten an den Schuhen befanden, wurden zwei Kundenpaare auf den Vorgang aufmerksam. Die beiden Männer der Paare hielten den Tatverdächtigen zunächst fest, um ihn an der Flucht zu hindern. Dagegen setzte sich der Unbekannte heftig zur Wehr, ließ das Diebesgut zunächst fallen und entledigte sich seiner Umhängetasche, seines ärmellosen Shirts und der getragenen Basecap. Anschließend flüchtete er mit den Schuhen, kam jedoch wenig später zurück zum Geschäft. Nach einem Gerangel mit den Männern konnte der Täter seine zuvor zurückgelassenen Gegenstände wieder an sich nehmen und flüchten. Der Wert des geraubten Gutes beträgt ca. 400 Euro. Die Polizei bittet die zwei Paare, mögliche weitere Zeugen und mögliche Hinweisgeber auf den Täter sich mit dem Polizeirevier Singen, Tel. 07731 8880, in Verbindung zu setzen.

Bodman-Ludwigshafen

Auf Gegenfahrbahn geraten

Aufgrund einer kurzen Unaufmerksamkeit ist am Sonntagnachmittag, gegen 17.15 Uhr, eine aus Richtung Sipplingen kommende 59-jährige Citroenfahrerin auf der B31 nach links auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei prallte der Pkw zunächst gegen die Schutzplanken der Gegenfahrbahn und anschließend gegen den Kotflügel eines entgegenkommenden Mercedes, dessen Fahrer noch versucht hatte, den Zusammenstoß durch Ausweichen in Richtung Fahrbahnmitte zu verhindern. Anschließend prallte der Citroen nochmals gegen die Leitplanken und kam schließlich auf der Gegenfahrbahn zum Stillstand. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 19.000 Euro.

