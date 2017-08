POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

Ein unbekannter Täter ist in der Nacht auf Dienstag, zwischen Mitternacht und 03.00 Uhr, im Grünlandweg durch eine Kellertür in ein Wohnhaus eingedrungen. Anschließend entwendete der Täter Bargeld und flüchtete in unbekannte Richtung. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Ravensburg

Autofahrerin von Fahrbahn abgekommen

Einen Sachschaden von mehreren tausend Euro hat eine 21-jährige Hyundai-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag, kurz nach Mitternacht, auf der Friedrichshafener Straße verursacht. Die junge Frau war von der Weingartshofener Straße nach rechts in die Friedrichshafener Straße abgebogen, war einem entgegenkommenden 55-jährigen Verkehrsteilnehmer ausgewichen und gegen einen rechts der Fahrbahn befindlichen Steuerungskasten einer Ampelanlage geprallt. Da das Fahrzeug der 21-Jährigen erst in der angrenzenden Böschung zum Stehen kam, musste der Pkw von einem Abschleppdienst mit Unterstützung der Feuerwehr Weissenau, die mit sechs Mann vor Ort war, geborgen werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Ravensburg

Körperverletzung

Wegen gefährlicher Körperverletzung hat die Polizei gegen drei unbekannte Täter Ermittlungen aufgenommen, die am Montagabend, gegen 20.30 Uhr, auf dem Marienplatz im Bereich einer Bushaltestelle auf zwei Männer im Alter von 20 und 35 Jahren zugegangen waren und den 20-Jährigen sowie einen gleichaltrigen Mann, der auf die Situation aufmerksam wurde, durch Schläge verletzten. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten zwei der Angreifer aus noch unklarer Ursache mit Fäusten auf den 20-Jährigen eingeschlagen, worauf dieser zu Boden ging. Als sich ein 21-jähriger Zeuge und der andere 20-jährige Verletzte in die Situation einmischten, wurde dieser ebenfalls ins Gesicht geschlagen. Einer der Täter wurde der Polizei wie folgt beschrieben: Zirka 20 Jahre alt, zirka 160 Zentimeter groß, schlank, trug eine blaue Baseballmütze, ein graues T-Shirt und eine schwarze Hose. Personen, die Angaben zu den Tätern, von denen einer auch ein Messer gehabt haben soll, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, in Verbindung zu setzen.

Ravensburg

Bargeld aus Linienbus entwendet

Ein unbekannter Täter ist am Montag, zwischen 11.00 Uhr und 11.15 Uhr, in der Straße "Bahnhofplatz" an den Bushaltestellen in einen geparkten und abgeschlossenen Linienbus eingedrungen. Er entwendete Bargeld und flüchtete unerkannt. Personen, die Angaben zu dem Täter machen können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Weingarten

Auffahrunfall

Eine leicht verletzte Person und ein Sachschaden von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmorgen, gegen 07.45 Uhr, auf der Landesstraße 314 ereignete. In Fahrtrichtung Baienfurt hatte ein 30-jähriger Fahrer eines Kleintransporters auf Höhe des Parkplatzes "Jakobsbrunnen" vermutlich übersehen, dass ein vorausfahrender 61-jähriger Lenker eines Lastwagens seine Geschwindigkeit reduzierte, um nach rechts in Richtung Parkplatz abzubiegen. In der Folge war der 30-Jährige gegen das Heck des Lastwagens geprallt, wobei er leicht verletzt wurde. Der Transporter war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste von der Unfallstelle abtransportiert werden. Ausgetretene Betriebsstoffe wurden durch Mitarbeiter des Bauhofs gebunden.

Aulendorf

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat am Freitag, zwischen 07.00 Uhr und 10.30 Uhr, in der Kolpingstraße einen geparkten Mercedes-Benz angefahren und einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Bad Waldsee

Autoräder entwendet

Sämtliche Räder eines geparkten Mercedes-Benz haben unbekannte Täter zwischen Samstag, 12.30 Uhr und Montag, 09.00 Uhr, auf dem Gelände eines Autohändlers in der Felix-Wankel-Straße demontiert und entwendet. Die Kompletträder mit 18 Zoll Alufelgen und Pirelli-Reifen, 225/40 R 18, haben einen Gesamtwert von rund 2.000 Euro. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

