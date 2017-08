POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Streitigkeit

Zwischen einer 62-jährigen Radfahrerin und einem Paar kam es am Montag gegen 15.00 Uhr zu einer verbalen Auseinandersetzung. Die Fahrradfahrerin forderte nach Angaben eines 63-jährigen Anglers die Ausweise von ihm und seiner Begleiterin und behauptete, sie hätten widerrechtlich mit ihrem Pkw den teilweise für den Verkehr gesperrten Gemeindeverbindungsweg zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf befahren. Der 63-Jährige, der Mitglied des Landesfischervereins ist, hatte den Weg allerdings berechtigt befahren. Der Gemeindeverbindungsweg ist zwar in der Zeit vom 04. April bis einschließlich 03. Oktober durch Verkehrszeichen grundsätzlich für Kraftfahrzeuge aller Art gesperrt, aufgrund der angebrachten Zusatzzeichen gilt dieses Verkehrsverbot aber nicht für Mofas und nicht für land- und forstwirtschaftlichen Verkehr.

Sigmaringen

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Etwa 2.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Montag gegen 14.45 Uhr auf der Landesbahnstraße. Ein 80-Jähriger befuhr mit einem Pkw den linken Fahrstreifen in Richtung der Straße "In der Au", wo er vermutlich infolge Unachtsamkeit beim Fahrstreifenwechsel nach rechts das Auto einer 26-Jährigen streifte.

Sigmaringen

Brand

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 19.00 Uhr bei einem Garagenbrand in der Römerstraße. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen, die mit 24 Einsatzkräften anrückte, löschte den Brand, der aus bislang ungeklärter Ursache ausbrach.

Meßkirch

Auffahrunfall

Rund 11.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 18.00 Uhr auf der B 313. Ein 19-Jähriger, der mit seinem Pkw hinter einem 18-jährigen Autofahrer die Bundesstraße befuhr, hatte vermutlich zu spät erkannt, dass sein Vordermann nicht langsamere vorausfahrende Fahrzeuge überholen, sondern nach links in einen Feldweg abbiegen wollte und prallte gegen dessen Fahrzeugheck.

Bad Saulgau

Zeugenaufruf - Diebstahl nach Haustürgeschäft

Drei Goldmünzen erbeutete ein unbekannter Täter am Montag gegen 12.00 Uhr in Bad Saulgau, der zuvor Dienstleistungen im Reisegewerbe angeboten hatte. Der Unbekannte, der dem Geschädigten bereits gegen 11.00 Uhr angeboten hatte, dessen Messer sowie Scheren zu schleifen, brachte diese gegen 12.00 Uhr geschliffen zurück. Dabei erkundigte er sich nach Zahn- und Altgold und entwendete die drei Goldmünzen. Der Unbekannte, der akzentfreien schwäbischen Dialekt sprach, wird als kräftig und zwischen 180 und 190 Zentimeter groß beschrieben. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt haben oder sonst Hinweise auf den Unbekannten geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, zu melden.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Etwa 1.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 10.30 Uhr auf einem Parkplatz im Siebenkreuzerweg. Ein 70-Jähriger streifte beim Ausparken einen geparkten BMW, begutachtet den entstandenen Schaden und fuhr anschließend davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die in der Nähe befindliche Fahrerin beobachtet den Unfall und verständigte die Polizei, die den Mann ermitteln konnte. Dieser muss sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten.

Bad Saulgau - Friedberg

Verkehrsunfall

Eine schwer verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 13.30 Uhr an der Einmündung K 8254 / K 8253. Eine 86-jährige Autofahrerin befuhr die Steigstraße, überholte auf Höhe der Einmündung zur Friedberger Straße einen 66-jährigen Radfahrer, der gerade auf die Linksabbiegespur wechselte, wo es zu einer Kollision kam. Der verletzte Radfahrer wurde von hinzugerufen Rettungssanitäter zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Ostrach

Unfallflucht

Etwa 200 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Montag gegen 11.15 Uhr in der Hohenzollernstraße. Ein 85-Jähriger prallte beim Ausparken gegen einen dahinter geparkten VW und fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die in der Nähe befindliche Fahrerin beobachtet den Unfall und verständigte die Polizei. Diese konnten den Verursacher ermitteln, der sich nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle verantworten muss.

Herbertingen

Vorfahrtsunfall

Eine schwer verletzte Person sowie rund 1.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag gegen 16.00 Uhr an der Kreuzung "Obere Bachgasse" / "Hexensteigle". Ein 63-jähriger Autofahrer befuhr die "Obere Bachgasse" in Richtung Pfarrstraße, missachtete an der Kreuzung vermutlich aufgrund Unachtsamkeit die Vorfahrt eines aus der Straße "Hexensteigle" herannahenden Kindes und kollidierte mit dessen BMX-Fahrrad. Das Kind wurde zur stationären Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

