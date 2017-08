POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Bei der zu engen Vorbeifahrt an einem ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Bodenseecenters geparkten Mazda, am Montagmittag gegen 13.00 Uhr, streifte ein 40-Jähriger mit seinem Sattelzug an dem Pkw entlang. An der Sattelzugmaschine entstand hierdurch ca. 100 am Pkw ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Grober Unfug

Friedrichshafen

Nach einer Mitteilung am Montagabend gegen 23.30 Uhr, dass ein im Garten übernachtender Nachbar eines Anwesens an der Meisterhofener Straße von einer Person mit einer SCREAM-Maske erschreckt wurde und auf seiner Flucht in einen Pool gefallen sei, trafen eingesetzte Polizeibeamte auf einen alkoholisierten 51-Jährigen, der sich selbst wieder aus dem Pool retten konnte. Eine Suche in der unmittelbaren Umgebung nach dem nur vage beschreibbaren Maskenträger verlief negativ. Hintergrund dürften Nachbarschaftsstreitigkeiten sein.

Unfall im Begegnungsverkehr

Friedrichshafen

Jeweils ca. 2.000 Euro Sachschaden entstand an den beteiligten Pkw eines Unfalls am Montagabend gegen 19.15 Uhr auf der 4,30 Meter breiten Brücke über die Bahntrasse auf der Schloßstraße. Eine 32 Jahre alte Fahrerin eines Renault Twingo und eine 17 Jahre alte Fahrerin eines A-Klasse-Mercedes begegneten sich mit geringer Geschwindigkeit auf der Brücke und streiften sich. Beide Beteiligten beteuerten jeweils selbst gestanden zu sein. Da der Unfallhergang nicht klärbar war, wurde beiden Fahrrinnen ein Verwarnungsangebot gemacht.

Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Jeweils ca. 3.000 Euro Sachschaden entstand an den beteiligten Pkw eines Unfalls am Montagvormittag gegen 10.30 Uhr auf der Eugenstraße. Ein 34-Jähriger, der seinen Ford ordnungsgemäß an der Eugenstraße geparkt hatte, war gerade dabei sein Kind auf einen Kindersitz zu setzen und zu sichern, als ein 65-Jähriger mit seinem Peugeot die Stelle passierte und an der weit geöffneten Türe des Ford hängen blieb.

Vorfahrtunfall

Meckenbeuren

Etwa 1.500 Euro Sachschaden entstand, bei einem Unfall am Montagabend gegen 19.00 Uhr in Lochbrücke, am Nissan Qashqai einer 51 Jahre alten Frau. Als die 51-Jährige von der Seestraße (B 30) auf die Lindenstraße einbog, hielt sie ihren SUV an, als sie erkannte, dass ein 24-jähriger Fahrradfahrer vom parallel neben der B 30 geführten Radweg auf die Lindenstraße einbog und ihr die Vorfahrt wahrscheinlich nicht gewähren würde. Der nach links einbiegende Fahrradfahrer streifte in der Folge den Nissan. Am Fahrrad entstand kein Sachschaden.

Sachbeschädigung

Friedrichshafen

In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigten ein oder mehrere unbekannte Täter eine fest auf dem Gelände des Eisstockvereins an der Margarethenstraße aufgestellte Tischplatte. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Der Schaden dürfte mit einem brennenden oder heißen Gegenstand verursacht worden sein. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber auf die Täterschaft werden gebeten mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, Kontakt aufzunehmen.

Bettler

Friedrichshafen

Ein 87-Jähriger teilte der Polizei m Montagmittag mit, dass Rumänen an seine Haustüre und die Fenster seines Hauses an der Werastraße klopfen würden, um Geld zu betteln. Der Erwachsene und zwei Kinder wären sehr penetrant und würden nicht mehr gehen. Eintreffende Polizeibeamte konnten einen zu Fuß flüchtenden 31-Jährigen verfolgen und stellen. Gegen den 31-Jährigen Rumänen, der mit seinen zwei minderjährigen Söhnen unterwegs war, lag ein Vollstreckungshaftbefehl vor, der vor Ort beglichen wurde. Der 87-Jährige sprach gegen die drei rumänischen Personen ein Hausverbot aus.

Verdächtige Person

Friedrichshafen

Nachdem am Montagmorgen gegen 02.00 Uhr drei Mal an der im 9. Stock gelegenen Wohnung eines 61-Jährigen geklingelt worden war, stand dieser auf und ging an die Tür. Hier wurde ihm von einem Mitte 20 Jahre alten Mann mit dunklem Teint in gebrochenem Deutsch mitgeteilt, dass dieser eine Frage habe. Der 61-Jährige schickte den Mann weg und teilte den Sachverhalt am Montag der Polizei mit. Das Vorgehen des Täters kann als Vorbereitungstat für einen Einbruch angesehen werden. Die Polizei bittet um schnelle Info auch unter der Notrufnummer 110.

Diebstahl

Friedrichshafen

Auf dem Weg in den Urlaub trug eine 38 Jahre alter Frau am Montagmittag gegen 12.30 Uhr Gegenstände aus ihrer Wohnung und stellte sie im Hinterhof ihres Anwesens ab, um sie später in ihren Pkw einzuladen. Von den kurz unbeobachtet abgestellten Gegenständen entwendeten unbekannte Täter ein Laptop und eine Digitalkamera im Wert von ca. 600 Euro.

Abbiegeunfall

Markdorf

Ca. 2.000 Euro Sachschaden an einem geparkten Audi verursachte ein 61-Jahre alter Sattelzugfahrer, als er am Dienstagmorgen gegen 07.45 Uhr zu eng von der Plankstraße auf das Areal eines anliegenden Unternehmens abbog.

Einbruch

Überlingen

Unbekannte Täter brachen am Dienstagmorgen gegen 00.30 Uhr die Eingangstür zu einer Halle an der Straße Heiligenbreite auf. Als die Täterschaft versuchte eine Innentür aufzubrechen wurde ein dort berechtigt schlafender Mann geweckt und sprach den mutmaßlichen Einbrecher durch die noch verschlossene Tür an. Hieraufhin flüchtete der Täter, nach ersten Erkenntnissen ohne etwas entwendet zu haben.

Fahrradunfall

Meersburg

Eine stark blutende Platzwunde am Kopf und Schürfwunden im Gesicht zog sich eine 65 Jahre alte PEDELEC-Fahrerin bei einem Unfall am Montagabend gegen 17.15 Uhr zu. Vom Bismarckplatz in Richtung Fähreanleger fahrend, wechselte die 65-Jährige von der rechten Fahrbahnseite auf die linke, geriet hierbei in spitzem Winkel an den Bordstein und stürzte mit dem Gesicht voraus auf den Asphaltbelag. Rettungsdienstkräfte brachten die Verletzte ins Klinikum Friedrichshafen.

Diebstahl in Augenoptikgeschäft -bitte Zeugenaufruf-

Überlingen

Kundengespräche von Mitarbeitern nutzten unbekannte Täter am Dienstagmittag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr aus, um nach dem Betreten eines Optikgeschäftes an der Münsterstraße unauffällig 24 hochwertige Brillengestelle verschiedener Marke aus einer Ausstellungswand zu entwenden. Der Diebstahlschaden beträgt ca. 3.000 Euro. Damit der Diebstahl nicht gleich auffällt wurden billigere Brillengestelle auf die Ausstellungplätze der entwendeten teuren Brillengestelle umgesteckt. Ein Anfangsverdacht richtet sich gegen ein Paar, das sich im Tatzeitraum in dem Geschäft aufhielt. Personenbeschreibung: Beide Personen waren ca. 25 - 30 Jahre alt, dunkelhaarig, hatten eine normale Statur, einen dunklen Teint und sprachen deutsch mit Akzent, gepflegte Erscheinungen. Die Frau war ca. 165 cm groß und mit einem Blazer bekleidet. Der ca. 180 - 190 cm große Mann trug ein schwarzes T-Shirt mit V-Ausschnitt. Mögliche Zeugen der Tat oder Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, Kontakt aufzunehmen.

Fahrradunfall

Uhldingen-Mühlhofen

Verletzungen in Form von Prellungen an Schulter und Brust trugen zwei 46 und 55 Jahre alte Fahrradfahrer bei einem Unfall am Dienstagvormittag gegen 09.00 Uhr auf der Seefelder Straße davon. Der 55-jährige Urlauber bog von einem Hofraum nach links auf die Seefelder Straße ein und übersah hierbei einen von links aus Richtung Ortsmitte heranfahrenden 46 Jahre alten Rennradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte.

