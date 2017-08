POL-KN: Unbekannte in Firma eingebrochen

Isny im Allgäu (ots) - Unbekannte Täter sind zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 08.00 Uhr, in der Maierhöfener Straße durch eine Gewaltsam geöffnete Tür in ein Firmengebäude eingedrungen. Danach brachen die Täter in den Räumlichkeiten weitere Türen auf und entwendeten einen Laptop der Marke HP und eine Digitalkamera der Marke Nikon. Zudem entwendeten sie Bargeld von mehreren hundert Euro. Ferner hatten die Einbrecher Firmenfahrzeuge durchsucht und mehrere Fahrzeugschlüssel mitgenommen. Ebenso drangen vermutlich die gleichen Täter durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in ein weiteres Gebäude auf dem Firmenareal ein und entwendeten einen zweiten Laptop der Marke Samsung. Der verursachte Sachschaden an den Gebäuden sowie an den Fahrzeugen dürfte rund 13.000 Euro betragen. Der Diebstahlsschaden dürfte bei zirka 2.000 Euro liegen. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben oder Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.

