POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Ölspur

Zu einer Ölspur zwischen Laiz und Sigmaringen auf der L 277 wurden Beamte der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen am Sonntag gegen 17.15 Uhr gerufen, da einem 65-jährigen Fahrer einer landwirtschaftlichen Zugmaschine vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Hydrauliköl entwichen war. Die hinzugerufene Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Für die Dauer der Einsatzmaßnahmen kam es deswegen zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Meßkirch

Unfall im Begegnungsverkehr

Etwa 2.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen 18.00 Uhr auf einem landwirtschaftlichen Weg im Gewann "Katzenäcker". Zwischen einem jugendlichen Traktorfahrer sowie einem entgegenkommenden 33-jährigen Autofahrer kam es vermutlich aufgrund der jeweils nicht angepassten Geschwindigkeit in einem Kurvenbereich zur Kollision.

Stetten am kalten Markt

Wildunfall

Ein totes Reh sowie etwa 1.000 Euro Sachschaden forderte ein Verkehrsunfall am Sonntag gegen 23.00 Uhr auf der L 218. Ein Autofahrer befuhr die Straße in Richtung Storzingen und kollidierte mit einem die Fahrbahn querenden Tier.

Bad Saulgau

Abkommen von der Fahrbahn

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 04.40 Uhr auf der L 280. Ein 18-Jähriger fuhr zwischen Bolstern und Bad Saulgau, kam aus bislang ungeklärter Ursache zunächst ins Schleudern, übersteuerte sein Auto, kam deswegen nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der nicht mehr fahrbereite Pkw wurde durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle abtransportiert.

Bad Saulgau

Geschwindigkeitsüberschreitung

Ein Heranwachsender überschritt am Samstag gegen 16.00 Uhr mit einem Auto die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf der B 32. Eine hinterherfahrende Videomotorradstreife zeichnete mit einem geeichten Messgerät eine Geschwindigkeit von 185 km/h auf. Da der Fahrer mit seinem Führerschein noch in der Probezeit ist, muss er nun mit einem Fahrverbot von drei Monaten sowie einer Nachschulung rechnen.

Pfullendorf

Einbruch

Mehrere Stichsägen, Winkelschleifer, Kompressoren und andere elektronische Maschinen sowie Arbeitskleidung erbeuteten unbekannte Täter, die zwischen Samstag, 12.15 Uhr und Sonntag, 16.30 Uhr in ein Baucenter in der Straße "Im Goldäcker" eingebrochen waren. Die Unbekannten hatten sich gewaltsam Zugang zum dortigen Warenlager verschafft. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, 07572/5071, zu melden.

Ostrach

Firmeneinbrüche

In insgesamt sechs Firmen in der Heiligenbergstraße sowie in der Robert-Bosch-Straße brachen unbekannte Täter in der Nacht von Sonntag auf Montag ein. Die Unbekannten verschafften sich jeweils über ein Fenster gewaltsam Zugang zu den Gebäuden und machten dabei Beute in bislang unbekanntem Umfang. Nach ersten Zeugenangaben ist in Ostrach in der Nacht ein weißer Kastenwagen mit unbekanntem ausländischen Kennzeichen aufgefallen. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt oder sonst Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau, zu melden.

Ostrach - Jettkofen

Fahren unter Drogeneinwirkung

Anzeichen einer Drogenbeeinflussung stellten Beamte des Polizeireviers Bad Saulgau während einer Verkehrskontrolle bei einem Heranwachsenden fest, der mit seinem Auto zuvor von Jettkofen in Richtung Hohentengen gefahren war. Ein durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf THC (Tetrahydrocannabinol), weshalb die Beamten die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus veranlassten und die Weiterfahrt untersagten.

Straub

