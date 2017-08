POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Ravensburg

Einbrecher unterwegs

Durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster sind unbekannte Täter zwischen Freitag, 12.30 Uhr und Sonntag, 20.35 Uhr, in der Straße "Weißenauer Halde" in ein Wohnhaus eingedrungen. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde jedoch nichts entwendet. Der verursachte Sachschaden an dem Gebäude dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Personen, die im Tatzeitraum in Tatortnähe verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden. Die Polizei weist an dieser Stelle auf das Angebot einer kriminalpolizeilichen Beratung hin, bei der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Einbruchschutz kompetent, produktneutral und kostenlos Informationen erhalten, wie die eigenen vier Wände besser vor Einbrechern geschützt werden können. Wegen einer Terminvereinbarung setzen Sie sich gerne mit der Polizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Konstanz in Ravensburg unter 0751 803 - 2420 in Verbindung.

Schlier

Autofahrerin prallt gegen Pannenfahrzeug

Ein Verkehrsunfall zwischen einer 73-jährigen VW-Fahrerin und einem 22-Lenker eines Ford ereignete sich am Sonntag, gegen 14.00 Uhr, auf der Landesstraße 317. Auf der Strecke von Weingarten in Richtung Unterankenreute hatte die Frau kurz vor der Abzweigung in Richtung Kehrenberg vermutlich zu spät bemerkt, dass der ordnungsgemäß abgesicherte Ford des jungen Mannes aufgrund einer Panne am rechten Fahrbahnrand stand und war gegen das Fahrzeugheck geprallt. Hierdurch wurde ein 23-Jähriger Beifahrer des Pannenautos, der gerade ein Abschleppseil an der Fahrzeugfront befestigte, leicht verletzt. Zudem stürzte durch den Aufprall eine hinzugekommene Helferin des 22-Jährigen, die zum Unfallzeitpunkt ebenfalls unmittelbar neben dem Ford stand, eine Böschung hinunter und erlitt, wie auch die mutmaßliche Unfallverursacherin, leichte Verletzungen. Die 73-Jährige sowie der 23-Jährige wurden danach mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gefahren. An den Fahrzeugen, die von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert wurden, entstand ein Sachschaden von zirka 7.000 Euro.

Ravensburg

Fahrzeugteile demontiert und entwendet

Beide Außenspiegel sowie zwei Begrenzungsleuchten haben Unbekannte zwischen Montag, 31.07.2017 und Sonntag, 06.08.2017, in der Schubertstraße von einem geparkten Scania-Lastwagen abmontiert und entwendet. Der Diebstahlsschaden dürfte bei mehreren hundert Euro liegen. Zeugenhinweise zu den Tätern oder zum Verbleib der gestohlenen Fahrzeugteile, werden an das Polizeirevier Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, erbeten.

Aichstetten

Fußbälle entwendet

Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht auf Sonntag, zwischen 03.00 Uhr und 07.00 Uhr, aus einer Sporthalle in der Hardsteiger Straße zwei Ballnetze mit mehreren Fußbällen der Marke Erima, Hybrid. Der Diebstahlsschaden dürfte bei rund 500 Euro liegen. Personen, die Angaben zu den Tätern oder zum Verbleib der Bälle, die mit der Aufschrift "DJK" beschriftet waren, machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, in Verbindung zu setzen.

Leutkirch im Allgäu

Alkoholisierter Autofahrer von Fahrbahn abgekommen

Wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Verkehrsunfallflucht ermittelt die Polizei gegen einen 22-jährigen Autofahrer, der am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, auf dem Gemeindeverbindungsweg von Herbrazhofen in Richtung Haid von der Fahrbahn abkam. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der junge Mann auf Höhe Herbrazhofen-Ösch vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, einen links der Fahrbahn befindlichen Verkehrsspiegel und einen Baum touchiert und war an einem weiteren Baum zum Stehen gekommen. Laut Zeugenangaben hatte anschließend der mutmaßliche Fahrer die Unfallstelle verlassen. Während den Fahndungsmaßnahmen nach dem Fahrer ging kurz darauf bei der Polizei der Hinweis ein, dass der Gesuchte wieder an der Unfallstelle sei, wo ihn Polizisten antrafen und überprüften. Ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille, weshalb eine ärztliche Blutentnahme veranlasst wurde. Der Mann erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. Zwei Mitfahrer im Unfallwagen blieben unverletzt. Der verursachte Sachschaden dürfte bei zirka 7.000 Euro liegen.

Leutkirch im Allgäu

Unfallflucht

Ein unbekannter Fahrzeug-Lenker hat zwischen Mittwoch, 10.00 Uhr und Sonntag, 11.00 Uhr, in der Hölderlinstraße einen geparkten Citroën Berlingo im Heckbereich touchiert und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Leutkirch, Tel. 07561 8488 - 0, erbeten.

Weingarten

Mann in Gewahrsam genommen

Eine auf der Fahrbahn liegende Person wurde der Polizei am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, in der Isenbartstraße von Passanten mitgeteilt. Im weiteren Verlauf nahmen Polizisten den alkoholisierten Mann, ein bei ihm durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von über 3,8 Promille ergeben, in Gewahrsam und brachten ihn zum Polizeirevier, wo er nach ärztlicher Untersuchung und richterlicher Anordnung die Nacht in einer Ausnüchterungszelle verbringen musste.

Weingarten

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Ein Sachschaden von rund 15.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend, gegen 19.30 Uhr, auf der Bundesstraße 30. Auf dem Streckenabschnitt zwischen der Anschlussstelle Baindt und der Ausfahrt Niederbiegen hatte eine 46-jährige Renault-Fahrerin beim Wechsel vom rechten auf den linken Fahrstreifen die Geschwindigkeit eines nachfolgenden 32-jährigen BMW-Fahrer vermutlich unterschätzt, der in der Folge eine Kollision nicht mehr verhindern konnte und gegen das Heck des Renault prallte. Nach bisherigen Erkenntnissen blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Die Fahrzeuge mussten an der Unfallstelle aufgeladen und abtransportiert werden.

Wolpertswende

Radfahrerin gestürzt

Schwer verletz wurde eine 71-jährige Pedelec-Fahrerin bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmittag, gegen 13.00 Uhr, auf der Weingartener Straße. In Fahrtrichtung Baindt hatte die Frau kurz nach der Einmündung Silcherweg beim Überfahren einer Bordsteinkante die Kontrolle über ihr Zweirad verloren und war alleinbeteiligt gestürzt. Sie wurde anschließend mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gefahren.

Bad Waldsee - Mittelurbach

Körperliche Auseinandersetzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren, die am frühen Sonntagmorgen, gegen 06.00 Uhr, auf einem Parkplatz in der Waldseer Straße nach einer Feier aus noch unklarer Ursache in Streit gerieten. Bei der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung der alkoholisierten Kontrahenten, erlitt nach bisherigen Erkenntnissen der 29-Jährige eine Platzwunde im Gesicht, die im Krankenhaus medizinisch versorgt werden musste.

Argenbühl - Siggen

Sachbeschädigung

Ein unbekannter Täter hat zwischen Mittwoch, 16.30 Uhr und Sonntag, 07.30 Uhr, im Siggener Wald mehrere Holzstreben eines Jägerstandes durchgesägt und einen Sachschaden von mehreren hundert Euro verursacht. Zeugenhinweise zu dem Täter werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

