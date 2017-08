POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Einbruch

Friedrichshafen

Polizeibeamte umstellten am Montagmorgen gegen 03.30 Uhr einen Gastronomiebetrieb an der Ehlersstraße, nachdem dort ein Einbruch gemeldet worden war. Eine Suche nach dem Täter blieb erfolglos. Ermittlungen ergaben, dass der oder die Täter eine Fensterscheibe einwarfen und einen von zwei Geldspielautomaten aufbrachen. Der verursachte Sachschaden beträgt ca. 1.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen dürfte ein Geldbehälter (Hopper) mit unbestimmtem Inhalt aus dem Automat entwendet worden sein.

Verkehrsunfall

Friedrichshafen

Als eine am Sonntagnachmittag gegen 14.30 Uhr bei Stop-and-go-Verkehr auf der Zeppelinstraße (B 31) stadteinwärts fahrende 68 Jahre alte Frau , nach vorheriger Ankündigung mit dem linken Blinker, mit ihrem Peugeot nach links in die Rosenstraße abbog, stieß ein 18-Jähriger mit seinem Motorrad gegen den Pkw. Hierdurch entstand am Motorrad ca. 100 am Pkw ca. 2.000 Euro Sachschaden. Der Motorradfahrer hatte die Kolonne überholt und wollte seinerseits auch nach links in die Rosenstraße einbiegen. Bei heller Sonneneinstrahlung war der Blinker des Pkw wohl schlechter zu erkennen.

Vorfahrtunfall

Oberteuringen

Ca. 7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Montagmorgen gegen 08.15 Uhr, als eine 25 Jahre alte Fahrerin eines VW von einem Hofraum auf die Benzstraße ausfuhr und mit dem Audi eines vorfahrtsberechtigt von rechts heranfahrenden 29-Jährigen zusammenstieß, den sie übersehen hatte.

Fahrradunfall

Sipplingen

Rettungsdienstkräfte brachten einen 56 Jahre alten Fahrradfahrer, zur Behandlung einer sich bei einem Unfall am Sonntagvormittag gegen 09.30 Uhr zugezogenen stärker blutenden Gesichtsverletzung, zur ambulanten Behandlung ins HELIOS-Spital nach Überlingen. Links neben einem 50-Jährigen auf dem Fahrradweg von Überlingen in Richtung Sipplingen fahrend, lenkte der 56-Jährige etwas nach rechts, als er bei der Einfahrt in die Unterführung unter der Bundesstraße 31 bei Süßenmühle eine entgegenkommende Joggerin erkannte. Hierdurch verhakten sich die Lenker der beiden Fahrräder, worauf beide Fahrradfahrer stürzten und sich der 56-Jährige verletzte.

Unfall beim Wenden

Überlingen

Ca. 1.000 Euro Sachschaden am Mercedes eines 68-Jährigen und noch nicht bezifferbarer Schaden an einem Geländer bei der Kirche in Andelshofen, entstand bei einem Unfall am Sonntagabend gegen 17.15 Uhr, als der 68-Jährige bei der Kirche seinen Pkw wendete und gegen das Geländer fuhr.

Unfall in Kreisverkehr

Überlingen

Trotz Bremsen und eines Ausweichversuchs konnte ein, mit seinem Audi am Sonntagmittag gegen 12.45 Uhr im Kreisverkehr am Kreuzungspunkt Lippertsreuter / Häger- / Obertortstraße fahrender, 39-Jähriger eine Kollision mit dem Honda eines unmittelbar vor ihm von der Lippertsreuter Straße einfahrenden 47-Jährigen nicht mehr verhindern. Bei der folgenden Kollision entstand ca. 3.000 Euro Sachschaden.

