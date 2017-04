POL-KN: Rotlicht missachtet

Baienfurt (ots) - Ein Verkehrsunfall zwischen einem 46-jährigen Fahrer eines Kleint-Lkw und einem 72-jährigen VW-Fahrer ereignete sich am heutigen Mittwochnachmittag, gegen 15.45 Uhr, an der Einmündung Waldseer Straße (K 7951) / Landesstraße 314. Nach bisherigen Erkenntnissen war der auf der Landesstraße aus Richtung Bergatreute heranfahrende 46-Jährige an der Einmündung trotz Rotlichts der Lichzeichenanlage nach links abgebogen. Der zur gleichen Zeit von Baienfurt in Richtung Baindt ordnungsgemäß den Einmündungsbereich passierende VW-Lenker hatte in der Folge eine Kollision nicht mehr verhindern können und war mit seiner Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Klein-Lkw gestoßen. Glücklicherweise blieben die Unfallbeteiligten unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 20.000 Euro.

Purath

