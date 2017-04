POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Singen-Überlingen

Zusammenstoß beim Überholen - Zeugenaufruf

In ihrem Fahrzeug eingeklemmt und von der Feuerwehr befreit werden musste am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, eine 24-jährige Autofahrerin nach einem Unfall auf der K6158 zwischen Überlingen am Ried und Rickelshausen. Nach den bisherigen Ermittlungen dürfte die aus Richtung Überlingen kommende Skodafahrerin zum Überholen mehrerer vorausfahrender Fahrzeuge, darunter vermutlich einem landwirtschaftlichen Zug, nach links auf die Gegenfahrbahn ausgeschert sein und übersah dabei einen BMW eines 26-Jährigen, der bereits zum Überholen angesetzt hatte. Durch den Streifvorgang der beiden Fahrzeuge geriet der Skoda ins Schleudern, kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte nahezu frontal auf eine Pappel. Die 24-jährige Skodafahrerin wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die mit fünf Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften angerückte Feuerwehr aus Radolfzell aus ihrem stark deformierten Fahrzeug befreit werden. Nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle durch den Notarzt wurden sie und ihr ebenfalls schwer verletzter 30-jähriger Beifahrer in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Skoda dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 8000 Euro entstanden sein, während der Schaden am BMW auf rund 1500 Euro geschätzt wird. Zur Bergung der Verletzten und zur Unfallaufnahme musste die K6158 zeitweise voll gesperrt werden. Zur Klärung des genauen Unfallablaufs werden Verkehrsteilnehmer, die den Unfall beobachtet haben, in der überholten Fahrzeugkolonne gefahren sind oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733/9960-0, zu melden.

Schmidt

