POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Gailingen

Gebäudebrand

Hoher Sachschaden von rund 600.000 Euro ist am Freitagmittag, gegen 13.00 Uhr, bei einem Brand in einem Mehrfamilienwohnhaus in der Dörflinger Straße entstanden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei dürfte das Feuer in einer Wohnung im Obergeschoss durch ein Kind beim Hantieren mit einem Feuerzeug verursacht worden sein und breitete sich schnell auf weitere Gebäudeteile aus. Die anwesenden Bewohner, der sechs, auf drei Stockwerken verteilten bewohnten Wohnungen, konnten sich unverletzt retten. Zur Brandbekämpfung rückten die Feuerwehren aus Gailingen , Gottmadingen und dem benachbarten Diesenhofen (CH) mit insgesamt 14 Einsatzfahrzeugen und 55 Einsatzkräften an die Brandstelle aus, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass das Feuer größere Gebäudeteile im Obergeschoss und Dachgeschoss erfasste. Die Wohnungen im gesamten Gebäude wurden durch das Brandgeschehen und die Löschmaßnahmen unbewohnbar. Durch eine schnelle und unbürokratische Kooperation der Gemeinde Gailingen und der Kliniken Schmieder war es möglich, die Betroffenen in Ferienwohnungen unterzubringen. Das Kind wurde wegen möglicher eingeatmeter Rauchgase vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klink verbracht. Neben der Feuerwehr war auch ein Großaufgebot des Rettungsdienstes und der Polizei im Einsatz. Die Straßen um den Brandplatz mussten zeitweise gesperrt werden.

