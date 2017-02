POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 03.02.2017

Konstanz (ots) - Singen-Friedingen

Mann von Spezialkräften überwältigt

Von Spezialkräften der Polizei musste am Freitagmorgen ein Mann in einer Wohnung überwältigt werden, nachdem er androhte, aus dem Fenster zu springen. Gegen den 64-Jährigen lagen zwei Vorführbefehle zur Bezahlung noch offener Geldstrafen oder der ersatzweisen Verbüßung von Freiheitsstrafen vor, weshalb er gegen 07.45 Uhr, von Beamten des Polizeireviers aufgesucht wurde. Dabei weigerte er sich die Wohnungstür zu öffnen, setzte sich anschließend in einer Höhe von rund sechs Meter auf einen Fenstersims und drohte in die Tiefe zu springen. Nachdem es auch durch längere Gespräche nicht gelungen war, den Mann zum Verlassen seiner Wohnung zu bewegen, drangen die zwischenzeitlich angeforderten Spezialkräfte des Polizeipräsidiums Einsatz in die Wohnung ein und konnten den Mann unverletzt überwältigen. Nach einer ärztlichen Untersuchung wurde er zur Verbüßung der erwähnten Freiheitstrafen in eine Vollzugsanstalt eingeliefert. Bei einer angeordneten Wohnungsdurchsuchung konnte bei dem Inhaber des kleinen Waffenscheins ein Luftgewehr, eine Luftdruckpistole und eine Schreckschusspistole aufgefunden und sichergestellt werden. Neben starken Polizeikräften waren auch der Rettungsdienst und die Feuerwehr im Einsatz.

