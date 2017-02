POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

--

Ravensburg - Büchel

Bienenvölker verendet - Zeugen gesucht

Mehrere Bienenstöcke unberechtigt geöffnet hat ein unbekannter Täter zwischen Sonntag und Mittwoch auf einem Hofgrundstück im Bereich Büchel. Da er die Stöcke offen zurück ließ, verendeten die darin überwinternden Bienenvölker. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.700 Euro. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Ravensburg

Vorfahrtsverletzung

Ein Zusammenstoß zwischen einem 79-jährigen Renault-Fahrer und einem 37-jährigen Fahrer eines Mitsubishis ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 18.00 Uhr, an der Einmündung Parkstraße / Gartenstraße. Der 79-Jährige war von der Parkstraße kommend nach links in die Gartenstraße eingebogen, ohne die Vorfahrt des von links heranfahrenden 37-Jährigen zu beachten und prallte mit seiner Fahrzeugfront gegen die rechte Seite des Mitsubishis. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Leutkirch im Allgäu

Autos stoßen zusammen

Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, in der "Obere Vorstadtstraße". Beim Anfahren vom Fahrbahnrand hatte ein 22-jähriger Opelfahrer einen heranfahrenden 37-jährigen Fahrer eines BMW vermutlich übersehen, weshalb die Fahrzeuge zusammenstießen. Da der Opel nach der Kollision nicht mehr fahrbereit war, musste dieser abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

Bad Wurzach - Eintürnen

Unfallflucht mündet in körperliche Auseinandersetzung

Infolge eines Verkehrsunfalles mit zirka 500 Euro Sachschaden entwickelte sich zwischen den Unfallbeteiligten am Donnerstagmittag, gegen 12.45 Uhr, eine handfeste Auseinandersetzung. Ein 26-jähriger Fahrer eines Kleintransporters hatte auf der Landesstraße 317 zwischen Eintürnen und Weitprecht im Begegnungsverkehr den Pkw eines 53-Jährigen touchiert und war ohne anzuhalten weitergefahren. Der Pkw-Lenker hatte daraufhin sein Fahrzeug gewendet, verfolgte den Unfallverursacher und stellte diesen in der Rathausstraße. Wohl erzürnt über die Fahrweise und das Verhalten des 26-Jährigen, stieg der 53-Jährige aus seinem Fahrzeug aus und öffnete die Fahrertüre des Unfallverursachers, um diesen zur Rede zu stellen. Im weiteren Verlauf hatten wohl beide Männer aufeinander eingeschlagen, wobei sie jeweils leicht verletzt wurden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht und Körperverletzung aufgenommen.

Ravensburg

Alkoholisierter Lkw-Fahrer verursacht Verkehrsunfall

Sachschaden in Höhe von zirka 2.500 Euro verursachte ein alkoholisierter 26-jähriger Lkw-Fahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend, gegen 18.30 Uhr, auf der Ulmer Straße (B32). Der 26-Jährige war aus Ravensburg kommend kurz vor der Auffahrt auf die B 30 vom linken auf den rechten Fahrstreifen gewechselt und hatte hierbei einen neben sich fahrenden 52-jährigen Pkw-Fahrer vermutlich übersehen, wobei sich die Fahrzeuge touchierten. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten bei dem Lenker des Lkw Atemalkoholgeruch fest, worauf ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 1,6 Promille ergab. Daraufhin veranlassten die Beamten nach richterlicher Anordnung eine ärztliche Blutentnahme bei dem 26-Jährigen und beschlagnahmten dessen Führerschein. Der Mann muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Baienfurt

Nach Autokauf Werkzeugkoffer entwendet

Zwei unbekannte Männer haben am Donnerstagmorgen, gegen 10.45 Uhr, im Anschluss eines Autokaufs bei einem Autohändler in der Baindter Straße einen Werkzeugkoffer im Wert von zirka einhundert Euro gestohlen. Nachdem die Täter einen gekauften Opel Corsa auf einen VW-Transporter mit rumänischer Zulassung geladen hatten, entwendeten sie kurz vor dem Wegfahren den auf Autoreifen abgestellten Koffer. Eine Überwachungskamera hatte den Diebstahl aufgezeichnet. Die Personen sind zwischen 30 - 40 Jahre alt, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und haben dunkle Haare. Ein Mann war bekleidet mit einer roten Jacke, der Zweite trug ein gestreiftes Hemd. Personen, die Hinweise zu den Tätern oder dem VW-Transporter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, zu melden.

Wilhelmsdorf - Zußdorf

Bushaltestelle beschädigt

Die Verglasung einer Bushaltestelle hat ein unbekannter Täter zwischen Freitag und Dienstag in der Austraße zertrümmert. Der Sachschaden dürfte bei zirka 600 Euro liegen. Zeugenhinweise zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751 803 - 6666, erbeten.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht

Vermutlich beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeug-Lenker am Donnerstagnachmittag, zwischen 16.00 Uhr und 17.00 Uhr, einen geparkten Citroën C3 auf dem Parkplatz des Altenheims im Herzmannser Weg beschädigt und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. An dem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Zeugenhinweis zu dem Verursacher werden an das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522 984 - 0, erbeten.

Wangen im Allgäu

Dieb unterwegs

Während des Sportunterrichts hat ein unbekannter Täter am Donnerstagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, aus einer Umkleidekabine in der Argensporthalle in der Straße "Argeninsel" eine Armbanduhr, Musikkopfhörer sowie etwas Bargeld von Schülern entwendet. Zeugen hatten zur Tatzeit einen verdächtigen Mann im Alter von zirka 20 Jahren in Tatortnähe beobachtet. Dieser war zwischen 160 und 165 Zentimeter groß, hatte einen dunklen Teint und trug einen Drei-Tage-Bart. Er war bekleidet mit einer dunkelblauen Wintermütze, einer dunkelgrauen Jacke und einer dunkelgrauen Jeanshose. Personen, die Hinweise zu dem Täter oder zum Verbleib der Gegenstände machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.

Wangen im Allgäu

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Verkehrsunfall mit geringem Sachschaden zwischen einer 49-jährigen Renault-Fahrerin und einem 40-jährigen BMW-Lenker ereignete sich am Mittwochabend, gegen 18.15 Uhr, an einer Parkplatzausfahrt eines Discounters in der Siemensstraße. Die 49-Jährige hatte beim Ausfahren von dem Parkplatzareal querende Fußgänger passieren lassen, wobei sie ihr Fahrzeug leicht zurückrollen ließ. Hierbei hatte die Frau vermutlich übersehen, dass bereits hinter ihr der BMW-Fahrer wartete. Anschließend war jedoch die 40-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle geflüchtet. Aufgrund einer unbekannten Zeugin, die das Kennzeichen des Renaults abgelesen hatte und dem BMW-Fahrer mitteilte, konnte jedoch die Polizei die Unfallverursacherin ermitteln. Zur vollständigen Klärung des Sachverhalts bittet die Polizei diese Zeugin, sich bei der Polizei in Wangen, Tel. 07522 984 - 0, zu melden.

Isny im Allgäu

Auffahrunfall

Sachschaden in Höhe von zirka 5.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen, gegen 09.45 Uhr, auf der Neutrauchburger Straße. Ein 21-jähriger Audi-Fahrer hatte vom Kreisverkehr Neutrauchburger / Leutkircher Straße kommend vor dem Linksabbiegen auf ein Tankstellengelände aufgrund Gegenverkehrs anhalten müssen. Dies hatte eine nachfolgende 66-jährige Fiat-Fahrerin vermutlich zu spät bemerkt und war gegen das Heck des Pkw geprallt. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt.

Kißlegg

Unfallbeteiligter gesucht

Ein Streifvorgang zwischen einer VW-Fahrerin und einem unbekannten Fahrzeug-Lenker ereignete sich am Donnerstagabend, gegen 19.00 Uhr, auf der Autobahn 96. Die Frau hatte von Memmingen in Richtung Lindau fahrend den Unbekannten überholt, war nach dem Überholvorgang zu früh nach links wieder eingeschert und hatte das andere Fahrzeug touchiert. Anschließend war sie wohl an der Ausfahrt der Anschlussstelle Wangen-Nord abgefahren, um die Personalien mit dem Unfallbeteiligten auszutauschen. Dieser hatte jedoch seine Fahrt auf der Autobahn ohne anzuhalten fortgesetzt. An dem Fiat entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Personen, die den Unfallvorgang beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Pkw-Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat Kißlegg, Tel. 07563 9099 - 0, zu melden.

Purath

Tel. 07531 995 - 1014

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell