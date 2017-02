POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Streitigkeit

Sicherheitsbedienstete der Erstaufnahmeeinrichtung riefen am frühen Freitagmorgen gegen 00.25 Uhr die Polizei, da sie Probleme mit einem aggressiven, stark alkoholisierten Marokkaner hatten, welcher in der Unterkunft eine Flasche Schnaps konsumierte. Der 22-Jährige wurde aufgrund seines Verhaltens durch Sicherheitsmitarbeiter bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Beim Eintreffen der Beamten zeigte sich der junge Mann derart aggressiv, dass er beim Polizeirevier Sigmaringen ausgenüchtert werden musste.

Sigmaringen

Trunkenheit im Straßenverkehr

Anzeichen für eine alkoholische Beeinflussung stellten Beamte der Polizeihundeführerstaffel bei einem 34-Jährigen Fahrzeugführer fest, welcher in der Graf-Stauffenberg-Straße mit seinem Pkw unterwegs war. Der Alkoholtest beim Fahrer ergab 1,2 Promille, weshalb die Beamten eine Blutentnahme in einem Krankenhaus veranlassten, dem Fahrer die Weiterfahrt untersagten und dessen Führerschein einbehielten.

Sigmaringen

Versuchter Diebstahl

Eine Diebstahlssicherung an einer Parfumflasche im Wert von knapp 70 Euro löste einen Alarm aus, als ein unbekannter Täter ein Geschäft in der Schwabstraße verlassen wollte. Aufgeschreckt durch den Alarm warf dieser seine Beute weg und flüchtete unerkannt. Ein Zeuge beschrieb den Täter als schlanken, dunkelhäutigen, etwa 20 Jahre alten, zirka 1,85 Meter großen Mann, mit schwarzen, kurzen Haaren, der zur Tatzeit mit einer dunkelblauen Jacke, blauen Jeans und braunen Schuhen bekleidet war. Zeugen, die Hinweise auf den unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, zu melden.

Sigmaringen

Imbiss aufgebrochen

Einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Zeit zwischen 19.10 Uhr und 07.30 Uhr an einem Imbisswagen angerichtet, als er diesen in der Straße "In der Au" aufhebelte. Vermutlich erhoffte sich der Täter reiche Beute, doch in der Kasse befand sich kein Bargeld. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum im dortigen Bereich Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, anzurufen.

Meßkirch

Vorfahrtsunfall

Rund 7.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 16.15 Uhr an der Einmündung Bahnhof- / Schulstraße. Eine 78-Jährige missachtete mit ihrem Pkw beim Einbiegen in die Bahnhofstraße die Vorfahrt einer 73-Jährigen und prallte gegen deren Pkw. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Herbertingen

Verletzter Schwan

Ein verletzter Schwan landete am Donnerstag gegen 21.45 Uhr bei dichtem Nebel auf der Herbertinger Straße. Verkehrsteilnehmer verständigten die Freiwillige Feuerwehr Herbertingen, welche den Schwan an der Abfahrt Hundersingen einfangen und zu einem Tierarzt transportieren konnte.

Mengen

Verletzter Schwan

Durch die Freiwillige Feuerwehr Mengen wurde am Donnerstag gegen 22.15 Uhr im Bereich "Niederbol" ein verletzter Schwan eingefangen und zu einem Tierarzt gebracht. Auch diesem Schwan dürfte der dichte Nebel zum Verhängnis geworden sein.

Pfullendorf

Unfallflucht

Einen Sachschaden von etwa 2.500 Euro verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug zwischen Mittwoch und Donnerstag in der Zeit von 16.00 Uhr bis 14.00 Uhr an einer Straßenlaterne, als er gegen diese prallte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern flüchtete der Fahrer, der den Laternenmast in der Straße "Theuerbach" gegenüber Hausnummer 30 durch die Kollision vollständig umgeknickt hatte. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, dies beim Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0, mitzuteilen.

Straub

