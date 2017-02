POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Auffahrunfall

Immenstaad

Eine leichtverletzte Person, ca. 25.000 Euro Sachschaden und ca. 90 Minuten Straßensperrung ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagabend gegen 17.30 Uhr auf der Bundesstraße 31 in Höhe des Industriegebietes zwischen Immenstaad und Fischbach. Ein mit seinem Opel in Richtung Friedrichshafen fahrender 42-Jähriger fuhr so stark auf einen vor einer rot zeigenden Ampel wartenden VW eines Gleichaltrigen auf, dass dieser auf den vor ihm stehenden Renault und dieser wiederum auf den Opel davor aufgeschoben wurde. Beim Versuch durch ein Ausweichen nach links einen Auffahrunfall abzuwenden, streifte der 42-Jährige mit seinem Opel den Sprinter eines entgegenkommenden 50-Jährigen. Während vier der beteiligten Fahrzeuge auf der Fahrbahn stehen blieben, wurde der 42-Jährige mit seinem VW in den rechten Straßengraben abgewiesen. Er erlitt leichte Verletzungen, die durch die Auslösung des Airbags entstanden sein dürften, und einen Schock. Einsatzkräfte der Feuerwehr Immenstaad leuchteten die Unfallstelle aus und reinigten die Fahrbahn. Mehrere Abschleppunternehmer schleppten die beschädigten Fahrzeuge ab.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Tettnang

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken fuhr ein unbekannter Fahrer am Donnerstag zwischen 12.00 und 12.30 Uhr gegen einen auf dem öffentlichen Parkplatz am Bärengässle geparkten Mercedes und verursachte ca. 2.000 Euro Sachschaden. Der Verursacher verließ die Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen werden gebeten mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542 93710, aufzunehmen.

Sachbeschädigung -bitte Zeugenaufruf-

Überlingen

Ca. 1.000 Euro Sachschaden verursachten unbekannte Täter, die zwischen Mittwochmittag und Donnerstagvormittag einen Zaun am Anwesen Hochbildstraße 2 beschädigten, indem sie auf einer Länge von mehreren Metern Metallstäbe verbogen und wegrissen und auch einen Handlauf verbogen. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber auf die Täter werden gebeten mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, Kontakt aufzunehmen.

Unfallflucht -bitte Zeugenaufruf-

Überlingen

Vermutlich beim Rangieren fuhr ein unbekannter Fahrer am Mittwoch zwischen 07.30 und 12.30 Uhr gegen einen auf einem Stellplatz an der Einmündung Kesselbachstraße / Friedhofstraße geparkten silbernen VW-Bus. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung des verursachten Schadens am Heck des VW-Busses in Höhe von ca. 1.500 Euro zu kümmern. Mögliche Zeugen, möglicherweise Personen des im Tatzeitraum wohl gut frequentierten Tafelladens, werden gebeten Kontakt mit dem Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551 8040, aufzunehmen.

Verkehrsunfall

Bermatingen

Ca. 8.000 Euro Sachschaden entstand am Renault einer 71 Jahre alten Frau, die am Donnerstag gegen 11.30 Uhr auf der Landesstraße 205 von Markdorf in Richtung Bermatingen fuhr, auf die Gegenfahrspur kam und mit der links der Fahrbahn befindlichen Leitplanke kollidierte. An der Leiteinrichtung entstand ca. 200 Euro Sachschaden. Unaufmerksamkeit / Ablenkung durch Kleinkinder soll mit unfallursächlich gewesen sein.

