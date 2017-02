POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Exhibitionistische Handlungen

Ein dunkel gekleideter, schmächtiger Mann hat am Donnerstag, gegen 21.45 Uhr, in Lago-Parkhaus, auf dem Parkdeck 5 vor einer Frau masturbiert und ist anschließend geflüchtet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Konstanz

Autofahrer geraten in Streit

Über die gegenseitige Fahrweise sind am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, zwei Autofahrer in der Obere Laube in Streit geraten. Dabei dürfte ein 52-jähriger Autofahrer seinem 45-jährigen Kontrahenten, der ihn auf sein Verhalten angesprochen hatte, die Fahrzeugtür in das Gesicht gestoßen und ihn anschließend mit der Faust geschlagen haben. Eine Streife der Bundespolizei wurde auf den Sachverhalt aufmerksam und konnte die Streitenden trennen. Dabei zeigte sich der 52-Jährige auch gegenüber den Beamten aggressiv und musste deshalb, bis er sich beruhigte, geschlossen werden. Der 52-Jährige verletzte sich leicht am Kinn und wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Auch der 45-Jährige erlitt leichte Verletzungen und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Tel. 07531/995-0, zu melden.

Reichenau

Wohnungseinbrüche

Jeweils während der Anwesenheit der Bewohner drang ein unbekannter Täter in der Nacht zum Donnerstag in zwei Wohnhäuser im Sonnenblumenweg ein und versuchte es an einem dritten Wohnhaus in der gleichen Straße. Dabei gelang es ihm, sich an zwei Gebäuden gewaltsam Zugang über die Terrassentüren zu verschaffen, um anschließend nach Wertgegenständen zu suchen. In diesen beiden Fällen erbeutete der Einbrecher Bargeld in dreistelliger Höhe. Am dritten Wohngebäude ließ er kurz bevor ihm das Öffnen der Terrassentür gelang von seinem Vorhaben ab und flüchtete. Grund hierfür war vermutlich, dass die Bewohnerin durch Geräusche aufgewacht und das Licht angemacht hatte. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Radolfzell-Markelfingen

Scheinwerfer entwendet

Aus einem für die Narrentage aufgestellten Zelt haben unbekannte Täter in der Nacht zum Donnerstag sechs größere LED Partyscheinwerfer im Gesamtwert von rund 250 Euro entwendet. Zeugenhinweise werden an die Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, erbeten.

Öhningen-Wangen

Gartengrundstück verwüstet

Wie erst jetzt festgestellt wurde, haben unbekannte Täter im Zeitraum von Ende Dezember 2016 bis Anfang Februar auf einem Gartengrundstück hinter dem Campingplatz im Seeweg ein Feuer entzündet und dadurch eine kleine Gartenhütte, eine Hecke, einen Baum und einen Holzstapel zerstört. Außerdem wurde von den Unbekannten versucht, eine weitere kleine Gartenhütte umzustoßen. Insgesamt wird der Schaden auf rund 3000 Euro geschätzt. Zeugen, die zum Sachverhalt sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Radolfzell, Tel. 07732/95066-0, zu melden.

Singen

Zusammenstoß beim Ausparken

Beim Ausfahren aus einer Parklücke dürfte am Donnerstagnachmittag, gegen 14.45 Uhr, der Lenker eines Mercedes einen in der Schwarzwaldstraße fahrenden Fiat übersehen haben. Durch den seitlichen Zusammenstoß entstand an den beiden Fahrzeugen ein Gesamtschaden von rund 7000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Fiat musste abgeschleppt werden.

Rielasingen-Worblingen

Gartenlaube ausgebrannt

Aus noch unklarer Ursache ist am Freitag, gegen 02.15 Uhr, in einer Gartenhütte in der Straße Im Geuger ein Feuer ausgebrochen. Trotz des schnellen Eingreifens der mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückten Feuerwehr wurde die Gartenhütte vollständig zerstört. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache sind aufgenommen.

Engen-Welschingen

Brennender Container

Mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften rückte die Feuerwehr von Welschingen am Donnerstag, gegen 22.00 Uhr, zu einem Betriebsgelände in der Wilhelm-Maybach-Straße aus um einen in Brand geratenen Abfallcontainer zu löschen. Weshalb der unter anderem mit Plastikrohren befüllte Container in Brand geraten ist, muss noch festgestellt werden. Eine Gefahr für angrenzende Gebäude dürfte nicht bestanden haben. Die Schadenshöhe ist noch unbekannt, Personen kamen nicht zu schaden.

Singen

Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Nach der Rückkehr zu ihrem Fahrzeug erlebte eine Fiatfahrerin am Donnerstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, eine böse Überraschung, nachdem sie feststellen musste, dass ein unbekannter Fahrzeugführer ihren ab 07.30 Uhr in der Robert-Gerwig-Straße geparkten PKW auf der Fahrerseite angefahren und beschädigt hatte. Der Schaden am Fahrzeug wird auf rund 2000 Euro geschätzt. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Diebstahl im Krankenhaus - Warnhinweis

Erneut hat ein Unbekannter in einem Patientenzimmer im Krankenhaus einen Diebstahl verübt. Im Zeitraum von Mittwoch bis Donnerstag dürfte der Täter während der Abwesenheit der beiden Patienten das Zimmer betreten und mit einem aufgefundenen Schlüssel einen Spind geöffnet haben. Daraus entwendete er einen Geldbeutel mit rund 140 Euro Bargeld, mehreren Scheckkarten und sonstigen persönlichen Dokumenten. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen zu melden. Die Polizei warnt erneut vor entsprechenden Straftaten und rät, nur die zwingend notwendigen Dokumente oder Wertsachen mitzuführen.

Singen

Unfall beim Abbiegen

25.000 Euro Sachschaden und ein verletzter Autofahrer ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagmorgen, gegen 07.15 Uhr, an der Auffahrt von der B34 auf die B33neu ereignet hat. Ein 24-jähriger Lenker eines aus Richtung Singen kommenden LKW übersah beim Abbiegen nach links auf die Auffahrt zur B33neu (Anschlussstelle Steißlingen) einen entgegenkommenden Skoda eines 40-Jährigen. Dabei prallte der Skoda mit der linken Fahrzeugfront gegen den abbiegenden LKW. Der 40-jährige Autofahrer erlitt dabei Thoraxprellungen und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An seinem Fahrzeug dürfte Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro entstanden sein, während der Schaden am LKW auf rund 10000 Euro geschätzt wird. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Straße zeitweise gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell