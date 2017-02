POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Ravensburg (ots) -

Weingarten

Körperverletzung

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 29-jährigen Tatverdächtigen und einem 35-Jährigen kam es am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, in einem Einkaufsmarkt in der Karlstraße. Der erheblich alkoholisierte 29-Jährige hatte zuvor eine 18-jährige Bekannte vor dem Einkaufsmarkt derart umarmt, dass sich die junge Frau dagegen nicht wehren konnte. Als der 35-jährige Passant der Frau zur Hilfe kam, ging der 29-Jährige auf den Helfer los, woraus ein handfester Streit zwischen den Männern entbrannte, der sich im weiteren Verlauf in den Einkaufsmarkt verlagerte. Verständigte Polizeibeamte konnten kurz darauf die leicht verletzten Beteiligten trennen und die Situation beruhigen.

Bad Waldsee

Alkoholisierter Autofahrer überschlägt sich

Sachschaden von rund 20.000 Euro ist am Mittwochabend, gegen 19.15 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der L 275 bei Bad Waldsee entstanden. Der Lenker eines VW Tiguan war auf der Landesstraße in Höhe Schlupfen vermutlich infolge Alkoholeinwirkung auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern geraten, von der Straße abgekommen und hatte sich dort mit seinem Auto überschlagen. Da die Polizei bei der Unfallaufnahme deutliche Anzeichen von alkoholischer Beeinflussung feststellte, veranlasste sie bei dem 47-Jährigen, der den Unfall unverletzt überstand, die Entnahme einer Blutprobe und behielt den Führerschein ein. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

