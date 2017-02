POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 02.02.2017 - Fußgängerin tödlich verletzt

Bad Waldsee (ots) - Tödlich verletzt wurde am Mittwochabend, gegen 18.00 Uhr, eine 68-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall auf dem Gemeindeverbindungsweg von Molpertshaus in Richtung Mennisweiler. Ein 86-jähriger Pkw-Fahrer hatte verbotswidrig die als Geh- und Radweg sowie für den landwirtschaftlichen Verkehr freigegebene Straße in Richtung Mennisweiler befahren und die in gleicher Richtung mit zwei weiteren Personen am rechten Fahrbahnrand gehende Frau mit der rechten Fahrzeugfront erfasst. Bei der Kollision wurde diese gegen die Windschutzscheibe geschleudert, wodurch sie schwere Kopfverletzungen erlitt und noch an der Unfallstelle verstarb. Die beiden anderen Personen mussten wegen eines erlittenen Schocks mit einem Rettungswagen zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Sachschaden dürfte bei zirka 5.000 Euro liegen. Zum Unfallzeitpunkt herrschte Nebel mit einer eingeschränkten Sichtweite. Zur genauen Klärung des Unfallgeschehens wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen.

