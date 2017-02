POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Vorfahrtunfall

Friedrichshafen

Wirtschaftlicher Totalschaden entstand an den beteiligten Pkw eines Unfalls am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr auf der Kreuzung Schloß- / Schmidstraße. Ein mit seinem VW auf der Schloßstraße in Richtung Zeppelinstraße fahrender 27-Jähriger übersah an der Kreuzung einen vorfahrtsberechtigt mit seinem Peugeot von links auf der Schmid heranfahrenden 20-Jährigen. Bei der heftigen Kollision auf der Kreuzung wurde der Peugeot um 180 Grad gedreht und von der Fahrbahn geschleudert, wo er gegen ein Geländer und einen Glascontainer prallte. Am älteren VW entstand ca. 2.500 am Peugeot ca. 7.000 und am Geländer und dem Container jeweils ca. 500 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall -bitte Zeugenaufruf-

Meckenbeuren

Ca. 1.500 Euro Sachschaden entstand am Mercedes einer 84 Jahre alten Frau, die am Mittwochvormittag gegen 11.30 Uhr auf der Bundesstraße 467 von Ravensburg in Richtung Tettnang fuhr und am Ortsbeginn von Liebenau einem Fahrzeug auswich. Weil ein unbekannter Fahrer eines dunklen Kleinwagens von der Zufahrt bei den ersten Gebäuden vor der 84-Jährigen nach links auf die B 467 einbog, wich dieses nach rechts aus, kam auf das Bankett und schließlich im ca. vier Meter tiefer liegenden Graben zum Stehen. Eine Kollision mit dem dunklen Kleinwagen konnte sie abwenden. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens fuhr einfach weiter. Mögliche Zeugen des Unfalls oder Hinweisgeber auf den dunklen Pkw und dessen Fahrer werden um Kontaktaufnahme mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, gebeten.

Auffahrunfall

Friedrichshafen

Bei ihrer Fahrt auf der Waggershauser Straße erkannte eine 18 Jahre alte Fahrerin eines VW am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr zu spät, dass ein 57-Jähriger mit seinem Klein-Lkw vor einer rot zeigenden Ampel wartete. Die 18-Jährige versuchte einen Auffahrunfall durch ein Ausweichen nach links abzuwenden, streifte jedoch mit ihrer rechten Fahrzeugseite an der linken hinteren Ecke des Klein-Lkw entlang. Am Lkw entstand hierdurch kein wirtschaftlich wägbarer Sachschaden, am Pkw jedoch in Höhe von ca. 3.000 Euro.

Abbiegeunfall

Tettnang

Beim Linksabbiegen von der Tettnanger Straße in die Dr.-Klein-Straße kam ein 21-Jähriger am Mittwochnachmittag gegen 15.45 Uhr unachtsam nach rechts und prallte gegen die rechts der Fahrbahn verlaufende Leitplanke. An der Leitplanke entstand hierdurch ca. 1.000 am Pkw ca. 3.000 Euro Sachschaden.

Unfall -bitte Presseaufruf-

Friedrichshafen

Ein 87 Jahre alter Mann teilte am Donnerstagvormittag auf dem Polizeirevier mit, dass er am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr mit seinem Renault auf dem Parkplatz beim Klinikum gefahren sei und bei der Suche nach einem freien Stellplatz mit seiner rechten Fahrzeugseite die linke vordere Ecke eines geparkten "großen helleren Fahrzeugs" gestreift habe. Da der Schaden am Pkw des 87-Jährigen ca. 2.500 Euro beträgt, dürfte das gestreifte Fahrzeug nicht nur geringfügig beschädigt sein. Der Geschädigte wird gebeten sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541 7010, in Verbindung zu setzen.

Versuchter Enkeltrick

Markdorf

Bei einem Telefonanruf bei einer 79 Jahre alten Frau gab die Anruferin am Mittwochnachmittag vor die Nichte der Angerufenen zu sein. Nachdem sich die 79-Jährige erkundigt hatte, ob sie die "Claudi" sei, gab sich diese als ihre Nichte Claudi aus. Claudi wollte ihre gebrechliche Tante aufsuchen und erklärte dieser auch gleich, dass sie sich in einer finanziellen Notlage befinden und 15.000 Euro benötigen würde. Als die Seniorin Claudi mehrere persönliche Fragen gestellt und erklärt hatte, dass sie nicht über Geldmittel in der geforderten Höhe verfügen würde, brach die Anruferin den Kontakt ab.

Vorfahrtunfall

Überlingen

Beim Ausfahren vom Areal eines Einkaufcenters auf die Nußdorfer Straße übersah eine 49 Jahre alte Frau am Mittwochabend gegen 18.00 Uhr den Toyota eines vorfahrtsberechtigt aus Richtung Überlingen heranfahrenden 79-Jährigen und kollidiert mit ihrem Citroen mit diesem. An beiden Pkw entstand jeweils ca. 2.000 Euro Sachschaden.

