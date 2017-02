POL-KN: Meldungen für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Konstanz

Versuchter Einbruch

Mit einem Hebelwerkzeug hat ein unbekannter Täter in der Nacht zum Mittwoch versucht, eine Eingangstür zu einem Getränkemarkt in der Feldstraße aufzubrechen. Dem Täter gelang es jedoch nicht, die gut gesicherte Tür zu öffnen, worauf er von seinem Vorhaben abließ und flüchtete. Die Höhe des an der verbogenen Tür entstandenen Sachschadens ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

Konstanz

Unfallflucht

Gegen einen am Fahrbahnrand der Raiffeisenstraße geparkten Mazda ist am Montag, zwischen 16.00 Uhr und 18.00 Uhr, ein unbekannter Fahrzeugführer gestoßen und hat sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden von rund 1500 Euro zu kümmern. Zeugenhinweise werden an die Polizei Konstanz, Tel. 07531/995-0, erbeten.

Singen

Fahrzeug beschädigt

Mit rund drei Promille war am Mittwochmorgen, gegen 10.45 Uhr, ein 38-Jähriger alkoholisiert, der in der Bahnhofstraße mit seiner ebenfalls alkoholisierten 46-jährigen Begleiterin auf den Boden stürzte. Nachdem sich die beiden Personen wieder aufgerappelt hatten, versuchte der Mann, ein Fahrrad schiebend, weiterzulaufen. Dabei stürzte er erneut und beschädigte mit dem Fahrrad einen geparkten VW Golf. Ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1000 Euro zu kümmern, liefen der 38-Jährige und seine Begleiterin, unter Zurücklassung des Fahrrads davon. Ein Zeuge beobachtete das Geschehen und verständigte die Polizei, die im Rahmen der Fahndung den 38-Jährigen in einem Hinterhof der Ringstraße aufgreifen und zur Wache verbringen konnte. Nachdem der Mann über gesundheitliche Beschwerden klagte, wurde er unter Polizeibegleitung durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus verbracht. Gegen ihn wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Singen

Illegale Müllentsorgung

Rund zehn Kilogramm Hausmüll haben Unbekannte an der Verbindungsstraße zwischen der K6158 und Moos an der Straßenböschung illegal entsorgt. Der Sachverhalt wurde am Dienstagnachmittag entdeckt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Gottmadingen

Unfallflucht

Ohne sich um den Schaden von rund 2500 Euro zu kümmern, hat ein unbekannter Fahrzeugführer das Weite gesucht, nachdem er am Freitag, zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Hauptstraße einen geparkten Mercedes-Kleinbus beschädigt hat. Zeugenhinweise werden an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel. 07731/14370 erbeten.

Singen

Auf Parkplatz zusammengestoßen

Auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Georg-Fischer-Straße sind am Mittwochnachmittag, gegen 16.15 Uhr, ein Opel und ein BMW zusammengestoßen und dabei ein Sachschaden von rund 1700 Euro entstanden. Da sich die Unfallbeteiligten unterschiedlich zum Unfallablauf äußern, werden Zeugen des Vorfalls gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Singen

Heckscheibe zertrümmert

Vermutlich mit einer Flasche hat ein stark alkoholisierter unbekannter Mann am Mittwochabend, gegen 21.15 Uhr, die Heckscheibe eines in der Schwarzwaldstraße/Ecke Höristraße abgestellter PKW eingeschlagen und dabei ein Schaden von rund 350 Euro verursacht. Nachdem der Täter von der Fahrzeugbesitzerin, die auf den Sachverhalt aufmerksam wurde, angesprochen wurde, flüchtete er in Richtung Bahnhof. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Fahrzeug gestohlen und Unfall verursacht - Zeugen gesucht

Totalschaden an einem VW Caddy hat am Mittwoch, gegen 22.00 Uhr, ein unbekannter Täter bei einem Unfall in der Straße Zum Umschlagbahnhof im Industriebiet verursacht. Der mit steckendem Zündschlüssel abgestellte PKW mit Frankfurter Zulassung wurde am Nachmittag, gegen 14.45 Uhr, vermutlich von dem späteren Unfallverursacher in der Bahnhofstraße entwendet. Gegen 22.00 Uhr befuhr der Täter die Straße Zum Umschlagbahnhof und kam dabei aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer scharfen Kurve zur Straße Pfaffenhäule von der Fahrbahn ab. Der PKW durchbrach dabei den Zaun eines Betriebsgeländes und prallte frontal gegen einen Baum. Der von Zeugen angetroffene etwa 30-jährige Fahrer erlitt eine blutende Verletzung oberhalb eines Auges und flüchtete noch vor dem Eintreffen der Polizei. Am PKW entstand Totalschaden von rund 25.000 Euro, während der sonstige Schaden auf rund 3000 Euro geschätzt wird. Der flüchtende Mann trug eine blaue Jacke mit weißen Schulterstreifen. Die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, hat folgende Fragen: - Wer hat den Diebstahl des silberfarbenen VW-Caddy in der Bahnhofstraße, Höhe Gebäude Nr. 8 beobachtet? - Wer hat das Fahrzeug zwischen dem Diebstahl und dem späteren Unfall gesehen? - Wer hat den Unfall beobachtet? - Wer hat den flüchtenden Täter gesehen? - Wer kann Hinweise zu einer Person mit der erwähnten Verletzung über dem Auge oder der beschriebenen Kleidung geben?

Singen

Pfefferspray versprüht und Geldbörse entwendet

Um ungestört einen Diebstahl zu begehen, hat am Mittwochmorgen, gegen 10.00 Uhr, ein etwa 22-jähriger Mann in einer Gaststätte in der Bohlinger Straße Pfefferspray versprüht. Während die Bedienung das Lokal räumte, trat der Mann hinter den Tresen und entwendete den Bedienungsgeldbeutel mit rund 100 Euro. Auf der Flucht stieß er die Bedienung, die den Diebstahl bemerkte, um und flüchtete über die Feldstraße. Der türkisch sprechende Täter ist hager, etwa 180cm groß und hat schwarze, kurze, seitlich rasierte Haare und trug eine dreiviertel-Jacke, dunkle Jeans und Sportschuhe. Zeugenhinweise werden an die Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, erbeten.

Singen

Spielautomat aufgebrochen

Auf den Inhalt eines Spielautomaten hatten es unbekannte Täter abgesehen, die in der Nacht zum Mittwoch die Eingangstür zu einer Gaststätte am Hohgarten aufhebelten. In den Gasträumen wurde ein Geldspielautomat aufgebrochen und das darin enthaltene Bargeld in noch nicht bekannter Höhe entwendet. Die Höhe des verursachten Sachschadens dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Singen, Tel. 07731/888-0, zu melden.

Stockach-Hoppetenzell

Heizöl gestohlen

Über 1000 Liter Heizöl haben unbekannte Täter vermutlich in der Nacht zum Mittwoch auf einem Betriebsgelände in der Straße Hohe Rain aus einem aufgebrochenen Heizöltank entwendet. Zum Abtransport der großen Menge dürften die Täter ein Fahrzeug benutzt haben. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Stockach, Tel. 07771/9391-0, zu melden.

Stockach-Mahlspüren i.T.

Fahrzeuge streifen sich

Auf der Pfullendorfer Straße haben sich am Mittwochmorgen, gegen 07.00 Uhr, ein VW Crafter mit Anhänger und ein leerer Holztransporter mit aufgeladenem Anhänger gestreift. Am VW entstand dabei ein Schaden von rund 350 Euro. Der Holztransporter fuhr in Richtung Hohenfels davon, ohne dass sich der unbekannte Fahrzeugführer um den Sachverhalt gekümmert hat. Zeugenhinweise werden an die Polizei Stockach erbeten.

Stockach

Unfall im Kreisverkehr

Beim Einfahren von der Heinrich-Fahr-Straße in den Kreisverkehr zur Nellenbadstraße hat die Lenkerin eines VW Golf am Mittwochnachmittag, gegen 14.30 Uhr, einen bereits im Kreisverkehr fahrenden Seat übersehen. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Gesamtschaden von rund 15000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Radolfzell

LKW streift Verkehrsspiegel

Beim Vorbeifahren hat am Mittwochmorgen, gegen 07.30 Uhr, ein LKW an der Einmündung Obertorstraße/Bahnhofstraße einen Verkehrsspiegel gestreift und dabei einen Schaden von rund 800 Euro verursacht. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Sachverhalt und konnten der verständigten Polizei das Fahrzeugkennzeichen nennen, weshalb das Fahrzeug und der verantwortliche Fahrer schnell ermittelt werden konnten.

Radolfzell

Betäubungsmittel aufgefunden

Beamte der Bundespolizei fanden am Mittwochabend, gegen 22.30 Uhr, bei der Kontrolle eines 27-jährigen Zugreisenden rund 22 Gramm Marihuana, die der Mann in seiner Unterhose versteckt hatte. Die weitere Sachbearbeitung wurde zuständigkeitshalber von Beamten des Polizeireviers Radolfzell übernommen. Bei einer Nachschau des in Singen wohnhaften Mannes konnten keine weiteren Betäubungsmittel mehr aufgefunden werden. Den 27-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Schmidt

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell