POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Sigmaringen

Streitigkeit

Sicherheitsmitarbeiter riefen am Mittwoch gegen 23.00 Uhr die Polizei, da es zu Problemen mit einem 25-jährigen Marokkaner kam, welcher einen Rucksack gefüllt mit Bierdosen und Schnapsflaschen über den Zaun der Erstaufnahmeeinrichtung schmuggeln wollte. Die Sicherheitsleute nahmen dem Mann den Alkohol ab, weshalb dieser aggressiv reagierte. Die Beamten konnten die Situation beruhigen.

Sigmaringen

Parkrempler

Rund 4.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 08.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Binger Straße, als eine 25-Jährige beim Wenden mit ihrem Pkw einen Pkw streifte. Personen wurden dabei nicht verletzt, es blieb beim Blechschaden.

Bad Saulgau

Fehlalarm

Rund 60 Badegäste mussten in ihrer Badekleidung am Mittwoch gegen 13.00 Uhr kurzfristig aufgrund eines Brandalarms ins Freie evakuiert werden. Vor dem Bad wurden die Personen mit Rettungsdecken gewärmt. Der Brandalarm, der durch die automatische Brandmeldeanlage ausgelöst wurde, reagierte auf Wasserdampf, welcher bei Reinigungsarbeiten entwichen war. Die Badegäste konnten bereits nach wenigen Minuten zurück ins Bad.

Unfallflucht

Herdwangen-Schönach

Nicht unerheblicher Sachschaden entstand am Mittwoch gegen 17.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8231. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von Hattenweiler in Richtung Großschönach, wo ihr etwa auf Höhe "Neuhaus" zwei Fahrzeuge entgegen kamen. Der unbekannte Fahrer des ersten Pkw streifte mit seinem Pkw die Entgegenkommende und fuhr, ohne sich um den Unfall zu kümmern, davon. Personen, insbesondere der Fahrer aus dem nachfolgenden Pkw, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, wenden sich bitte an den Polizeiposten Pfullendorf, Tel. 07552/2016-0.

Bad Saulgau

Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden verursachte ein Unbekannter mit seinem Kleinlaster am Mittwoch gegen 11.00 Uhr in der Karlsstraße, wo er einen geparkten Pkw streifte. Ein Zeuge erkannte bei dem unbekannten Lkw mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen ein rotes Führerhaus und einen Aufbau mit grauer Plane. Zeugen, welche Hinweise zu dem Kleinlaster oder dessen Fahrer geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Tel. 07581/482-0, anzurufen.

