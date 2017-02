POL-KN: Weitere Meldung für den Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Mühlhausen-Ehingen/A81

Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Weil der Lenker eines Klein-LKW zwischen den Anschlussstellen Mühlhausen-Ehingen und Engen unvermittelt vom rechten auf den linken der drei in Richtung Stuttgart führenden Fahrspuren gewechselt ist, musste am Dienstagnachmittag, gegen 18.30 Uhr, ein Opelfahrer nach seinen Schilderungen sein Fahrzeug nach links an die Betonbegrenzung lenken um dadurch einen Zusammenstoß mit dem Klein-LKW zu verhindern. Dabei entstand am Opel ein Schaden von rund 4000 Euro. Nach dem Vorfall überholte der Opelfahrer den Klein LKW und versuchte vergeblich, dessen Fahrer zum Anhalten zu bewegen. Das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen ermittelt wegen Unfallflucht, und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter 07733/9960-0 zu melden.

Schmidt

