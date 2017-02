POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 01.02.2017 - Verdacht der Brandstiftung

Ravensburg - Weissenau (ots) - Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt die Kriminalpolizei in Ravensburg, nachdem am Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr, im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in der Weingartshofer Straße ein Feuer ausgebrochen war. Nach bisherigen Erkenntnissen waren auf einem Servierwagen gelagerte Tischdecken und Sitzkissen im Freisitzbereich der Cafeteria in Brand gesteckt worden. In der Folge hatten die Flammen das Gebälk der Überdachung erfasst. Durch die entstandene Hitze war zudem eine Fensterscheibe des Gebäudes zerborsten. Ein ZfP-Mitarbeiter, der das Feuer zufällig bemerkte, verständigte umgehend die Feuerwehr und bekämpfte mit Feuerlöschern und weiteren Helfern die Flammen. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Weissenau und Ravensburg löschten anschließend die Brandstelle vollständig ab. Der entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren 10.000 Euro liegen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Verdächtiges zur Tatzeit in Tatortnähe beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ravensburg, Tel. 0751 803 - 3333, zu melden.

Erste Staatsanwältin Christine Weiss

Polizeihauptkommissar Jens Purath

