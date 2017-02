POL-KN: Bereich Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Unfall in Kreisverkehr

Friedrichshafen

Bei der Einfahrt von der Flugplatzstraße, in den Kreisverkehr am Kreuzungspunkt mit der Ehlers- und der Mühlöschstraße, übersah ein 55 Jahre alter Lkw-Fahrer am Mittwochmorgen gegen 03.15 Uhr einen mit seinem BMW im Kreisverkehr fahrenden 34-Jährigen. Bei der folgenden Kollision entstand am Lkw ca. 500 am Pkw ca. 2.500 Euro Sachschaden.

Unfall beim Rückwärtsfahren

Friedrichshafen

Beim Rückwärtsrangieren auf der Hauffstraße übersah ein 43 Jahre alter Fahrer eines Ford am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr, dass ein 62-Jähriger mit seinem Mercedes hinter ihm stand und fuhr gegen diesen. Am Ford Ranger entstand ca. 500 am B-Klasse-Mercedes ca. 2.000 Euro Sachschaden.

Verkehrsunfall

Tettnang

Leichte Verletzungen erlitt ein 24-Jähriger bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 20.00 Uhr auf der Kreisstraße 7723, an seinem älteren Daihatsu entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 4.000 Euro. Mit nicht den herrschenden Witterungsverhältnissen angepasster Geschwindigkeit von Tettnang in Richtung Meckenbeuren-Reute fahrend, kam er auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern, wurde von einer Leitplanke abgewiesen und kam schließlich im neben der Fahrbahn verlaufenden Ramsbach zum Stehen. Drei Mitfahrer kamen mit dem Schrecken davon. An der Leiteinrichtung entstand ca. 2.000 Euro Sachschaden. Einsatzkräfte der Feuerwehr Tettnang nahmen Sicherungs- und die Bergung unterstützende Maßnahmen vor.

Sachbeschädigung -bitte Zeugenaufruf-

Immenstaad

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung, die unbekannte Täter über das vergangene Wochenende im Neubaugebiet Stockwiesen begangen haben. Die Unbekannten demolierten an verschiedenen Stellen einen Holzzaun und zerbrachen über ein Dutzend der Halbriegel, wodurch ein Sachschaden von rund 500 Euro entstand. Personen, die zwischen Freitag und Montag Verdächtiges in dem Neubaugebiet beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Immenstaad, Tel. 07545-1700, zu melden.

Unfall in Kreisverkehr

Eriskirch

Eine leichtverletzte Person und ca. 10.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Dienstagabend gegen 19.00 Uhr. Ein 19-Jähriger fuhr mit seinem VW von der Friedrichshafener Straße in den Kreisverkehr am Kreuzungspunkt mit der Ab- / Auffahrt der B 31 und der Seestraße ein und stieß gegen den Audi eines im Kreisverkehr fahrenden 18-Jährigen. Eine Beifahrerin im VW klagte über Schmerzen, der nicht mehr fahrbereite Audi wurde abgeschleppt.

Verkehrsunfall

Überlingen

Jeweils ca. 5.000 Euro Sachschaden entstand an den beteiligten Pkw eines Unfalls am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr, an der Einmündung des Oberriedwegs in die Auf- / Abfahrt zwischen der Lippertsreuter Straße und der Landesstraße 195. Ein 22-Jähriger bog mit seinem Opel vom Oberriedweg nach links ein, während ein 57-Jähriger zeitgleich mit seinem Mercedes von der Abfahrt nach links in den Oberriedweg abbog, worauf die linke vordere Fahrzeugecke des Opel mit dem linken hinteren Bereich des Mercedes kollidierte.

Räuberischer Diebstahl

Uhldingen-Mühlhofen

Nach dem Passieren des Kassenbereichs wurde ein 58-Jähriger am Dienstagnachmittag in einem Discountmarkt angehalten und wegen Verdacht des Ladendiebstahls mit ins Büro gebeten. Neben nicht bezahlten Alkoholika zum Kaufpreis von knapp 3 Euro wurde in der Kleidung des Beschuldigten auch ein Messer aufgefundenen, weshalb ein Ermittlungsverfahren wegen räuberischen Diebstahls eingeleitet wurde.

Auffahrunfall

Überlingen

Mit dem Schrecken davon kamen ca. 35 Schüler in einem Linienbus, bei einem Auffahrunfall am Dienstagmorgen gegen 07.30 Uhr am Kreisverkehr bei Kogenbach. Wegen bevorrechtigtem Verkehr im Kreisverkehr hielt eine auf der Landesstraße 195 in Richtung Owingen fahrende 48 Jahre alte Frau ihren VW am Kreisverkehr an, worauf ein mit seinem Bus nachfolgender 32-Jähriger auffuhr. Am Pkw entstand ca. 2.000 am Bus ca. 4.000 Euro Sachschaden. Die Schüler wurden mit einem Ersatzbus weiter zu ihren Schulen gefahren.

