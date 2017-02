POL-KN: Meldungen für den Landkreis Sigmaringen

Konstanz (ots) -

Sigmaringen

Sachbeschädigung

Einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe verursachte am Montag gegen 18.15 Uhr ein unbekannter männlicher Täter, als er die Glasscheibe einer Eingangstüre im Bahnhof einschlug. Der Unbekannte konnte noch vor dem Eintreffen der Polizei unerkannt flüchten. Die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen musste ausrücken und den Eingangsbereich mit den Glasscherben absichern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Täter machen können, werden gebeten, beim Polizeirevier Sigmaringen, Tel. 07571/104-0, anzurufen.

Sigmaringen

Vorfahrtsunfall

Rund 5.000 Euro Sachschaden entstand am Montag gegen 16.20 Uhr bei einem Verkehrsunfall an der Einmündung Mühlbergstraße / Leopoldstraße. Ein 62-Jähriger überfuhr mit seinem Pkw die dortige Stoppstelle, missachtete die Vorfahrt einer 70-Jährigen und kollidierte mit deren Pkw. Der nicht mehr fahrbereite Pkw der älteren Frau wurde abgeschleppt.

Hohentengen - Bremen

Vorfahrtsunfall

Einen Sachschaden von etwa 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall an der abknickenden Vorfahrtstraße in Hohentengen-Bremen. Eine 78-Jährige fuhr mit ihrem Pkw von der Straße "Am Steinreisle" geradeaus in die Bremer Straße und missachtete hierbei die Vorfahrt einer 34-Jährigen, welche zeitgleich von der Granheimer Straße geradeaus in die abknickende Bremer Straße einfuhr. Im Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, wobei der Pkw der 78-Jährigen nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste.

Mengen

Diebstahl aus Pkw

In der Nacht von Montag auf Dienstag entwendete zwischen 18.00 Uhr und 08.00 Uhr ein unbekannter Täter einen unbedeutenden Bargeldbetrag aus einem unverschlossenen Pkw in der Habsthaler Straße. Personen, die in der fraglichen Zeit im dortigen Bereich Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Mengen, Tel. 07572/5071, zu melden.

Straub

Tel. 07531/995-1015

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell