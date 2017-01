POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Tettnang

Fußgängerin wird schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 14-jähriges Mädchen am Montagabend, gegen 19.30 Uhr, nach einem Verkehrsunfall bei Bürgermoos ins Krankenhaus gebracht werden. Die Fußgängerin war an der L 333 an der Bushaltestelle aus dem Linienbus in Fahrtrichtung Friedrichshafen ausgestiegen und hatte anschließend im Einmündungsbereich mit der Prinz-Eugen-Straße die Fahrbahn überquert, ohne hierbei die dort vorhandene Überquerungshilfe in Anspruch zu nehmen und eine aus Richtung Tettnang kommende 28-jährige Pkw-Lenkerin zu beachten. Diese erfasste mit ihrem Auto die 14-Jährige frontal, wodurch diese über die Motorhaube gegen die Windschutzscheibe und anschließend auf die Straße geschleudert wurde.

Markdorf

Mit Fußtritten Tür beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag, gegen 02.30 Uhr, die Glaseingangstür der Apotheke in der Bahnhofstraße mit Fußtritten beschädigt und eine Scheibe unterhalb der Klingel, unter der sich der Bereitschaftsplan befand, eingeschlagen. Der hierdurch angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen konnten nur noch beobachten, wie zwei unbekannte Männer vor der Apotheke standen und sich anschließend entfernten. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges in der Bahnhofstraße beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Markdorf, Tel. 07544-96200, zu melden.

Überlingen

Kräftig aufgefahren

Sachschaden von nahezu 5.000 Euro ist am Montagmorgen, gegen 07.50 Uhr, bei einem Auffahrunfall auf der B 31 bei Nußdorf entstanden. Ein 18-jähriger Pkw-Lenker hatte die Bundesstraße in Richtung Überlingen befahren und in Höhe der Abfahrt Nußdorf zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 51-jähriger Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste. Er prallte deshalb auf das Fahrzeug seines Vordermannes.

Überlingen

Geparktes Auto angefahren

Beim Ausparken hat ein unbekannter Fahrzeuglenker am Sonntagabend, zwischen 19.30 und 21.30 Uhr, einen auf dem Parkplatz einer Pizzeria in der Straße "Goldbach" abgestellten Volvo und fuhr anschließend davon, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von rund 2.000 Euro zu kümmern. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte das Verursacherfahrzeug rot lackiert sein. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Überlingen, Tel. 07551-8040.

Sauter

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell