POL-KN: Weitere Meldungen für den gesamten Präsidiumsbereich - Warnhinweis - falsche Polizeibeamte

Konstanz (ots) - In den vergangenen Tagen mehrten sich Hinweise, dass sich unbekannte Täter am Telefon als angebliche Polizei- oder Kriminalbeamte ausgeben und sich entweder nach Wertgegenständen in der Wohnung erkundigen, oder aber falsche Gewinnversprechen machen. So wies ein unbekannter Täter in einem Fall das Opfer an, 1.060 Euro per Western Union zu überweisen, um eine größere Gewinnsumme einer Lotterie im Ausland zu erhalten. Die Summe würde durch das Bundeskriminalamt über die Deutsche Botschaft transferiert, was Kosten in Höhe von 1.060 Euro verursachen würde. In Erwartung des großen Geldgewinns folgte der Geschädigte den Anweisungen und wurde damit um die transferierte Summe betrogen. Die erfundenen Geschichten der Täter sind sehr vielfältig und unterschiedlich. Das Polizeipräsidium Konstanz weist deshalb noch einmal ausdrücklich darauf hin, dass die Polizei nicht für die Auszahlung von Gewinnen zuständig ist. Auch fragen echte Polizeibeamte am Telefon nicht nach aufbewahrten Wertgegenständen. Deshalb geben Sie bitte zu Vermögensverhältnissen oder Kontodaten an unbekannte Personen keine Auskünfte, überweisen Sie kein Geld an Unbekannte und händigen Sie keine Wertgegenstände aus. Im Zweifels- oder Verdachtsfall rufen Sie die für Ihren Ort zuständige Polizeidienststelle mit einer der bekannten Telefonnummern aus dem Telefonbuch oder Internet an. Im Notfall wählen Sie die 110. Weitere Hinweise finden Sie unter: www.polizei-beratung.de

