POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots) - Friedrichshafen

Körperverletzung

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen einen 48-jährigen Mann, der am Montagvormittag, gegen 10.30 Uhr, mit einem 41-Jährigen in einer Bankfiliale in Streit geriet. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die beiden Männer, die sich flüchtig kannten, zufällig als Kunden in der Bank begegnet. Offensichtlich unvermittelt soll der Ältere der Beiden seinem Gegenüber zwei Faustschläge ins Gesicht versetzt haben, wodurch dieser entsprechende Prellungen erlitt. Als Motiv gab der Tatverdächtige, der von Bankangestellten von dem 41-Jährigen getrennt und des Gebäudes verwiesen wurde, gegenüber der Polizei an, dem Geschädigten eine "Abreibung" verpasst zu haben, weil dieser ihm vor geraumer Zeit ein Handy entwendet haben soll.

Friedrichshafen

Ohne Fahrerlaubnis in Polizeikontrolle geraten

Nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist ein 29-jähriger Pkw-Lenker, der am Montagnachmittag, kurz nach 14.00 Uhr, von Beamten des Polizeireviers Friedrichshafen in der Waggershauser Straße angehalten und überprüft wurde. Ferner stellten die Polizisten fest, dass einer der beiden Mitfahrer nicht angegurtet war. Neben dem Autofahrer hat sich auch der Halter des Fahrzeuges, der als Beifahrer im Auto saß, zu verantworten, da er die Fahrt des 29-Jährigen zugelassen hatte. Ein 28-jähriger Mitfahrer im Pkw wurde wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt, da bei ihm etwa 4 Gramm einer weißen Substanz aufgefunden wurden.

Kressbronn

Nach Parkrempler geflüchtet

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, ist ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Freitag, zwischen 14.45 Uhr und 15.30 Uhr, gegen einen auf dem Lidl-Parkplatz in der Säntisstraße abgestellten Hyundai i 20 geprallt und hat anschließend das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher nimmt der Polizeiposten Langenargen, Tel. 07543/9316-0, entgegen.

Tettnang

Dreister Geldbeuteldiebstahl

Während ein 80-jähriger Mann am Montagmittag, kurz nach 12.00 Uhr, nach dem Verlassen eines Einkaufmarkts in der Wangener Straße seinen Einkaufswagen in die Abstellbox schob, näherte sich von hinten ein unbekannter Täter und zog ihm den Geldbeutel aus der Jacke. Als eine Frau, die den Diebstahl beobachtet hatte, den Täter lautstark ansprach, warf dieser die Geldbörse weg und flüchtete in Richtung Kreisverkehr. Ein anderer Zeuge verfolgte den Flüchtenden noch ein kurzes Stück, verlor ihn aber im Bereich der Schöneckstraße aus den Augen. Möglicherweise stieg der Unbekannte dort in einen weißen Pkw mit ausländischem Kennzeichen. Von dem Mann liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: 20-25 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, schlanke Gestalt, dunkle Haare, dunkle Bekleidung. Personen, die zur fraglichen Zeit den Täter beobachtet haben oder Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tettnang, Tel. 07542/9371-0, in Verbindung zu setzen.

Meckenbeuren

Gegen Straßenlaterne gefahren

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am 25. oder 26. Januar in der Straße "Am Dorfanger" begangen hat. Der Unbekannte war dort in Höhe des Gebäudes Nummer 32 gegen eine Straßenlaterne gefahren und hatte sich anschließend von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/9432-0, zu melden.

Meckenbeuren

Geldbeutel Diebstahl

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, hat ein unbekannter Täter am vergangenen Samstagvormittag, gegen 10.45 Uhr, aus dem Einkaufs-Trolley einer 77-jährigen Frau in einem Einkaufsmarkt am Oskar-von-Miller-Platz eine Geldbörse mit rund 250 Euro und diversen Dokumenten entwendet. Personen, die zur fraglichen Zeit in dem Einkaufsmarkt oder in der näheren Umgebung Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Meckenbeuren, Tel. 07542/9432-0, in Verbindung zu setzen.

