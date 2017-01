POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 31.01.2017 - Schwerer Raub vom 10.12.2015 geklärt - Haftbefehl erlassen und vollzogen

Bad Waldsee (ots) - Als Tatverdächtiger zu einem schweren Raub vom 10.12.2015 in einem Wohnhaus konnten Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg einen 37-Jährigen ermitteln. Dieser gab sich damals als Postzusteller aus, um sein 90-jähriges Opfer in dessen Wohnung in der Eschlestraße zu überfallen. Maskiert und mit einem Kunststoffrohr bewaffnet überwältigte der Tatverdächtige den älteren, gehbehinderten Mann, fesselte diesen und suchte in der Wohnung nach Bargeld. Die heimkehrende Tochter des Opfers überraschte den Täter auf frischer Tat, doch dieser konnte unerkannt flüchten. Durch einen neuen Zeugenhinweis kamen die Beamten des Kriminalkommissariats Ravensburg jetzt dem unbekannten Täter auf die Spur. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg wurde ein Haftbefehl erlassen. Die Beamten verhafteten den dringend tatverdächtigen Mann am Mittwoch und brachten ihn nach seiner richterlichen Vorführung in eine Justizvollzugsanstalt.

