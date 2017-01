POL-KN: Waldarbeiter verstorben

Eichstegen (ots) - Der am Freitagmorgen bei Waldarbeiten im Gewann Brühlhölzle am Kopf schwer verletzte, 47-jährige Waldarbeiter ist am Montagnachmittag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 47-jähriger Waldarbeiter am vergangenen Freitagvormittag vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte bei Waldrodungsarbeiten einen Baum gefällt, dessen Stamm beim Fallen einen daneben stehenden Baum streifte. Dabei brach dessen Krone ab und traf den Waldarbeiter am Kopf.

