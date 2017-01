POL-KN: Weitere Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots) - Berg

Hoher Sachschaden bei Kollision

Keine Verletzten, aber Sachschaden von nahezu 10.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, gegen 13.40 Uhr, auf der L 291 in Berg. Die 19-jährige Lenkerin eines VW Polo war von der Konradstraße an der Kreuzung mit der Ravensburger Straße in den Kreuzungsbereich eingefahren, ohne hierbei den Vorrang einer von links kommenden 50-jährigen Autofahrerin zu beachten. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden diese derart beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten.

Baindt

Handfester Streit

Wegen Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei junge Männer im Alter von 20 und 23 Jahren, die sich am Sonntagabend, gegen 19.15 Uhr, bei einer Fasnetsparty in die Haare gerieten. Eingesetztes Security-Personal ging dazwischen und verwies die beiden erheblich Alkoholisierten der Halle. Nachdem sich die Männer dort nicht beruhigten und sich nach wie vor aggressiv verhielten, wurde die Polizei gerufen, die die Streithähne in Gewahrsam nahm. Hierbei widersetzte sich der 23-Jährige und beleidigte die Polizisten, weshalb er sich nun auch noch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu verantworten hat. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Aulendorf

Zechpreller gefasst

Wegen Betrugs haben sich zwei wohnsitzlose Männer zu verantworten, die am Sonntagabend, gegen 21.00 Uhr, Getränke im Bistro des Thermalbades im Wert von rund 60 Euro konsumierten und anschließend das Gebäude verlassen wollten, indem sie unter dem Eingangsdrehkreuz hindurch ins Freie rannten. Die beiden Zechpreller konnten jedoch von Angestellten des Bades und Gästen, die den Vorgang beobachtet hatten, verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei auf dem Parkplatz festgehalten werden.

