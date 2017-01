POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Konstanz und des Polizeipräsidiums Konstanz vom 30.01.2017

Konstanz (ots) - Engen

Jugendlicher bei Explosion verletzt

Beim Versuch eines Jugendlichen, selbstständig Feuerwerkskörper herzustellen, ist es am Samstagnachmittag in einer Wohnung in Engen zu einer Explosion gekommen. Dabei wurde der Jugendliche schwer verletzt und musste zur Behandlung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die Zutaten für das explosive Gemisch dürfte er sich aus dem Internet bestellt haben. Die noch in der Wohnung aufgefunden Reste mussten von einem verständigten Entschärfer des Landeskriminalamts außerhalb der Wohnbebauung im Raum Engen kontrolliert gesprengt werden. In der Wohnung dürfte Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden sein. Die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminalpolizei haben die Ermittlungen wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion aufgenommen.

Staatsanwalt Andreas Mathy, Tel. 07531/280-2063

Erster Kriminalhauptkommissar Bernd Schmidt, Tel. 07531/995-1012

