POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Autofahrer unter Alkohol-und Drogeneinfluss

Deutliche Anzeichen von Alkohol-und Drogeneinwirkung stellten Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Samstagmorgen, gegen 07.45 Uhr, bei einem 25-jährigen Autofahrer fest, den sie in der Schubertstraße kontrollierten. Nach einem positiven Alkoholtest sowie einem Drogenvortest veranlassten die Polizisten bei dem jungen Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe, behielten den Führerschein ein und untersagten die Weiterfahrt.

Ravensburg

Sachbeschädigung

Wegen mehrerer in der Nacht zum Samstag in Oberzell begangenen Sachbeschädigungen hat sich ein 16-Jähriger zu verantworten. Der Jugendliche war gegen 03.30 Uhr nach entsprechendem Alkoholkonsum mit Freunden in Streit geraten und hatte zu randalieren begonnen. Als er deshalb vom Gastgeber der Wohnung verwiesen wurde, demolierte er zuerst im Treppenhaus des Mehrfamilienwohnhauses einen Spiegel und schlug anschließend auf der Straße an zwei dort abgestellten Autos die Front- beziehungsweise Heckscheibe ein.

Ravensburg

Starke Rauchentwicklung

Wegen eines ausgelösten Brandmeldealarms musste die Freiwillige Feuerwehr Ravensburg am frühen Samstagmorgen, kurz nach 05.30 Uhr, in die Federburgstraße ausrücken. Wie sich herausstellte, waren auf einem eingeschalteten Herd Kleidungsstücke abgelegt wurden, die zu keinem Brand, jedoch zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatten. Von den anderen Hausbewohnern, die während der Einsatzmaßnahmen das Gebäude verlassen mussten, wurde niemand durch die Rauchgase verletzt.

Ravensburg

Alkoholisierter Autofahrer flüchtet vor Polizei

Über 1,9 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 32-jährigen Autofahrer, der in der Nacht zum Sonntag, gegen 03.50 Uhr, von einer Streifenwagenbesatzung in der Escher-Wyss-Straße kontrolliert wurde. Der Mann, der zunächst die Anhaltesignale der Beamten missachtete und mit seinem Fahrzeug zu flüchten versuchte, konnte von den Polizisten kurz darauf gestellt und überprüft werden. Die Beamten veranlassten bei dem erheblich alkoholisierten Pkw-Lenker die Entnahme einer Blutprobe, beschlagnahmten den Führerschein des 32-Jährigen und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher.

Ravensburg

Autofahrer von der Sonne geblendet

Sachschaden von rund 6.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Sonntagvormittag, gegen 09.45 Uhr, an der Ravensburger Straße ereignet hat. Der 80-jährige Lenker eines Pkw war in Grünkraut in südliche Richtung gefahren und von der Sonne geblendet nach links von der Fahrbahn abgekommen, wo er zunächst gegen zwei Verkehrszeichen und anschließend gegen einen Baum prallte. Während der Autofahrer unverletzt blieb, musste sein nicht mehr fahrbereites Fahrzeug abgeschleppt werden.

Bad Wurzach

Von der Fahrbahn abgekommen

Noch einmal glimpflich ausgegangen ist ein Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Freitagmittag, gegen 12.15 Uhr, auf der L 209 ereignete. Eine 66-jährige Pkw-Lenkerin hatte die Landesstraße von Seibranz kommend in Richtung Unterzeil befahren und war in einer scharfen Rechtskurve vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit von der eisglatten Fahrbahn abgekommen und eine etwa 15 Meter hohe Böschung hinunter gestürzt. Hierbei erlitt ihr 77-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen, der Rettungsdienst war jedoch nicht erforderlich. Während der Bergung des Pkw, an dem Totalschaden in Höhe von rund 5.000 Euro entstanden war, musste die Straße für kurze Zeit komplett gesperrt werden.

Bad Waldsee

Dieseldiebe schlugen zu

Etwa 1.700 Liter Diesel haben unbekannte Täter in der Nacht zum vergangenen Freitag aus den Tanks zweier Sattelzugmaschinen abgeschlaucht, die auf Parkplätzen an der B 30 beim Urbach-Viadukt und in Enzisreute abgestellt waren. Während an einem Lkw die Tanks nicht verschlossen waren, brachen die Diesel-Diebe am anderen Lastwagen den Tankdeckel auf. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges auf den beiden Parkplätzen an der Bundesstraße beobachtet haben oder sonst sachdienlich Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Waldsee, Tel. 07524/40430, in Verbindung zu setzen.

Bad Waldsee

Vorfahrt missachtet

Zwei Leichtverletzte und Sachschaden von rund 15.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall am vergangenen Freitagnachmittag, gegen 15.20 Uhr, auf der L 275 bei Bad Waldsee. Die 52-jährige Lenkerin eines Pkw hatte den Gemeindeverbindungsweg von Ballenmoos kommend befahren und war nach links in die L 275 eingebogen, wobei sie einen bevorrechtigten, in Richtung B 30 fahrenden, 40-jährigen Autofahrer übersah. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge im Einmündungsbereich zogen sich der 69-jährige Beifahrer im Auto des 52-Jährigen sowie der 40-jährige Pkw-Lenker leichte Verletzungen zu. Beide konnten sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben.

Aulendorf

Bevorrechtigten Autofahrer übersehen

Bei Einfahren vom Parkplatz des Schulzentrums in die Schützenhausstraße übersah eine 49-jährige Pkw-Lenkerin am vergangenen Freitagnachmittag, kurz vor 15.00 Uhr, einen 33-jährigen Autofahrer, der in Richtung Schussenrieder Straße fuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge zog sich die 49-Jährige diverse Prellungen zu, der 40-jährige Autofahrer blieb unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Eichstegen

Waldarbeiter wird schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen musste ein 47-jähriger Waldarbeiter am vergangenen Freitagvormittag vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann hatte bei Waldrodungsarbeiten einen Baum gefällt, dessen Stamm beim Fallen einen daneben stehenden Baum streifte. Dabei brach dessen Krone ab und traf den Waldarbeiter am Kopf.

Weingarten

Zeugenaufruf

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer Verkehrsunfallflucht, die ein unbekannter Fahrzeuglenker am vergangenen Donnerstagnachmittag, kurz vor 13.00 Uhr, in der Scherzachstraße begangen hat. Der Unbekannte war stadteinwärts gefahren und hatte einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw gestreift. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von mehreren hundert Euro zu kümmern, suchte der Verursacher das Weite. An der Unfallstelle konnte die blaue Plastikaußenschale eines Spiegels aufgefunden werden, der zu einem Fiat-Lancia gehört. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Weingarten. Tel. 0751/803-6666.

Weingarten

Gegen geparktes Auto geprallt

Nicht unerheblichen Sachschaden verursachte ein unbekannter Fahrzeuglenker, der am vergangenen Freitag, zwischen 07.45 Uhr und 13.30 Uhr, gegen einen in Höhe des Gebäudes St.-Konrad-Straße 43 abgestellten Pkw prallte. Die Wucht des Aufpralls war dabei so groß, dass das Auto um mehrere Zentimeter verschoben wurde. Der Verursacher entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Fremdschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Weingarten, Tel. 0751/803-6666, entgegen.

Weingarten

Alkoholisierter Radfahrer stürzt

Offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte ein 32-jähriger Radfahrer, der in der Nacht zum Samstag, gegen 01.00 Uhr, an einem kleinen Absatz an der Bushaltestelle in der Ravensburger Straße zu Fall kam und sich hierbei leichte Verletzungen zuzog. Die Polizei veranlasste bei dem Zweiradfahrer, bei dem sie deutliche Anzeichen von Alkoholeinwirkung feststellte, die Entnahme einer Blutprobe

Amtzell

Versuchter Einbruch

Möglicher Weise gestört wurde ein unbekannter Täter, der in der Nacht zum vergangenen Samstag versuchte, in die Werkstatt einer Tankstelle in der Schomburger Straße einzubrechen. Der Unbekannte hatte bereits mehrmals mit einem Hebelwerkzeug an der Eingangstür Hand angelegt, dann aber von seinem weiteren Vorhaben abgelassen. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf rund 500 Euro. Um sachdienliche Hinweise bittet das Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840.

Vogt

Internistischer Notfall

Bei der Ausfahrt einer Gruppe von Quadfahrern brach einer der Teilnehmer am Samstagabend, gegen 17.25 Uhr, beim Befahren eines schneebedeckten Feldes bei Vogt über dem Lenkrad zusammen und verlor das Bewusstsein. Trotz umgehender Reanimationsmaßnahmen der anderen Fahrer und des kurze Zeit später eintreffenden Rettungsdienstes mit dem Notarzt verstarb der 48-jährige Mann, bevor er ins Krankenhaus gebracht werden konnte.

Wangen

Unbekannter wütet in Herrentoilette

In der Nacht zum vergangenen Samstag hat ein unbekannter Täter in der öffentlichen Bahnhofstoilette mit dem Fuß den Siphon unter dem Waschbecken abgetreten und den Wasserhahn mit brachialer Gewalt abgedreht, weshalb über mehrere Stunden hinweg Wasser in den Raum spritzte. Aufgrund der tiefen Temperaturen gefror das ausgetretene Wasser und überzog den Innenraum mit einer Eisdecke. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf mindestens 600 Euro. Personen, die in der fraglichen Nacht Verdächtiges in oder bei der Herrentoilette beobachtet haben oder sonst sachdienlichen Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wangen, Tel. 07522-9840, zu melden.

Leutkirch

Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Mit einem Totalschaden endete ein Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag, gegen 14.10 Uhr, auf der A 96 bei Leutkirch. Eine 18-jährige Pkw-Lenkerin hatte den rechten Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Lindau befahren und in Höhe der Anschlussstelle Leutkirch-Süd einen Autofahrer bemerkt, der vom Beschleunigungsstreifen auf den rechten Fahrstreifen auffahren wollte. Um dem Pkw-Lenker dies zu ermöglichen, wechselte die junge Frau auf den linken Fahrstreifen, touchierte hierbei allerdings das Fahrzeug eines dort fahrenden Autofahrers. Die 18-Jährige erschrak sich hierüber und lenkte vermutlich zu abrupt nach rechts, weshalb sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und über den Grünstreifen schleuderte.

