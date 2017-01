POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Konstanz (ots) - Friedrichshafen

Unfallflucht - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht kam es am Samstagabend um 21.35 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufscenters in der Ailinger Straße. Der Fahrer eines Opel Zafira stieß beim Ausparken mit der Anhängekupplung gegen ein geparktes Fahrzeug und verursachte so einen Schaden von etwa 500 Euro. Nachdem der Fahrer die Beschädigung zunächst begutachtete, verließ er anschließend, ohne sich um die Schadensbegleichung zu kümmern, die Unfallstelle. Aufgrund eines Zeugenhinweises konnte der Verursacher ermittelt werden. Durch die Beamten wurde in diesem Zusammenhang festgestellt, dass der Mann nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist.

