POL-KN: Meldungen aus dem Landkreis Konstanz

Konstanz (ots) - Öhningen

Einbruch

In einen Kiosk am Strandbad sind Unbekannte im Zeitraum von 27.01.17 14.00 Uhr bis 28.01.17 09.50 Uhr gewaltsam eingedrungen. Nachdem zunächst versucht wurde eine Türe aufzuhebeln, wurde das Gebäude im Anschluss über eine eingeschlagene Scheibe betreten. Die Räumlichkeit wurde durchsucht und im weiteren Verlauf eine Registreirkasse entwendet. Diese konnte im näheren Umfeld durch die Polizei aufgefunden werden. Der Diebstahlsschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro.

Mühlhausen - Ehingen

Brand durch angebranntes Essen

Vermutlich ein nicht abgeschalteter Herd mit darauf befindlichen Kochutensilien dürfte die Ursache für einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hewenstraße am späten Samstagabend um 23.20 Uhr sein. Hausbewohner wurden durch ausgelöste Brandmelder auf den Sachverhalt aufmerksam und verständigten die Feuerwehr. Noch bevor diese am Brandort eintraf, trat ein Hausbewohner die Zugangstüre zur Brandwohnung auf und verbrachte eine Mutter mit ihrem Kleinkind aus der Wohnung. Alle drei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasintoxikation in die umliegenden Krankenhäuser eingeliefert. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Radolfzell

Brand auf Balkon

Offensichtlich ein vergessenes Windlicht dürfte die Ursache für einen Brand sein, der sich am frühen Sonntagmorgen um 02.30 Uhr in der Höristraße ereignete. Nach Sachlage dürfte das Windlicht Dekorationsmaterialien und ein auf dem Balkon verlegter Teppichboden in Brand gesetzt haben. Durch die Hitzeentwicklung zersprang u.a. das Glas der Balkontüre. Noch bevor die durch Zeugen verständigte Feuerwehr vor Ort eintraf, gelang es der Wohnungseigentümerin den Brand nahezu selbst zu löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Der Sachschaden dürfte etwa 3000 Euro betragen.

