POL-KN: Landkreis Sigmaringen Suche nach vermisster Person

Hettingen (ots) - Einige Stunden hat ein 22-Jähriger am Samstagmorgen die Polizei und den Rettungsdienst beschäftigt. Der erheblich Alkoholisierte und vermutlich auch unter Drogen stehende Mann war gegen 05.25 Uhr von seiner Freundin in deren Wohnung nicht ansprechbar vorgefunden worden, nachdem er beim Feiern in einer Gaststätte im Streit weggelaufen war. Bei der anschließenden Erstversorgung durch den verständigten Rettungsdienst kam der 22-Jährige plötzlich zu sich und flüchtete aus der Wohnung. Da bei ihm aufgrund des starken Alkohol- und Drogenkonsums eine erhebliche Eigengefährdung bestand, wurden von der Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet, in die auch ein Hubschrauber und eine Rettungshundestaffel eingebunden waren. Gegen 11.45 Uhr konnte der Gesuchte, nachdem ein Rettungshund seine Spur aufgenommen hatte, schließlich in Inneringen bei einem Bekannten wohlbehalten angetroffen werden.

Sauter

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell